秋天的最後一個節氣霜降過後天氣明顯轉涼，除了開始準備進補外，南瀛天文館提醒，11月將登場的天文事件也令人期待，包含眾神之王的木星及別具特色風格的天王星，兩者各自在11月3日及14日到達「衝」的位置，是一年中最適合觀測的日子，想趁此機會欣賞天文奇景的天文迷們千萬別錯過!也歡迎鎖定南瀛天文館的直播頻道一同觀星。

臺南市長黃偉哲表示，11月3日木星衝登場，將於當日13時02分到達衝的位置，是一年當中最靠近地球的時刻，距離約3.98天文單位。夜晚觀測時，木星位於白羊座，視星等約-2.9等，非常明亮，是夜空中亮度僅次於月球和金星的天體；接著是11月14日的天王星衝，將於當天1時21分到達衝的位置，距離約18.63天文單位。夜晚觀測時，天王星同樣位在白羊座，視星等約5.6等，幾乎是人眼觀看的極限，由於距離較遠、亮度不足，建議使用望遠鏡觀看，有興趣的民眾建議可以提早於11月11日夜間前往南瀛天文館，約20時將會升高至適當的觀測位置，若天公作美將會是很好的觀測機會！

教育局鄭新輝局長指出，木星是太陽系中體積最大、質量最重的氣體行星，在中國古代被稱為歲星，可用來紀年。據說古人觀察歲星時，發現顏色呈現青色，於五行中屬木，故稱為木星。觀察木星時，除了表面的斑斕條紋外，其位在南半球的大紅斑也是觀察重點。而透過望遠鏡觀測時，也可見到在木星周圍的4顆明亮衛星，被稱為伽利略衛星；另外天王星則屬於冰巨行星，表面呈現青藍色，相比於古人較為熟知的5顆行星，由於其亮度較暗，且移動速度緩慢，一直未被認為是顆行星，直到1781年才由英國天文學家－威廉•赫歇爾透過天文望遠鏡確認，因為視直徑太小，在望遠鏡的視野中看起來有如一個青色小點。

南瀛天文館表示，發生行星衝時，行星和太陽剛好相差180度，代表行星將在太陽西沉之時剛好升起、直到隔天太陽東升時它才落下，所以整夜都可看見行星的蹤影。南瀛天文館將在11月3日晚間7時30分於YouTube官方頻道進行「木星衝」天象直播活動，除了提供深入淺出的專業解說服務，也將透過大口徑天文望遠鏡畫面，觀察木星表面的瑰麗身影，就請大家準時上線一探究竟！