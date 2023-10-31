喜歡旅遊的民眾必逛旅遊盛事「2023ITF台北國際旅展」將於11月3日至6日在南港展覽館1館登場。今年的ITF有來自104個國家/城市，集結航空公司、旅行社、飯店、遊樂園共1,300個攤位，是近六年來最多的一次。台灣觀光協會葉菊蘭會長、交通部觀光署周永暉署長與國外使節、中央、地方代表共同打開飛機上的景觀窗，象徵ITF和大家一起飛向世界，走進台灣。

從ITF開始環遊世界，超殺優惠等你來挖寶，無論是自由行，團體遊程或是想要找特色旅宿、交通票券，今年的ITF台北國際旅展不會讓你失望。台灣觀光協會葉菊蘭表示，旅遊是幸福的，走過疫情，觀光產業復甦了，鼓勵業者提供更好的、更深度的服務與產品，希望把台灣旅遊的知名度推上國際。這次展覽有許多打到骨折的優惠商品，各大旅行社推出獨家的主題遊程與兼具地方特色的超值行程！

記者會現場一群穿著迷彩裝的義工手舉老兵召集令及大推金門的告示牌為金門站台，他們都曾經在金門服兵役，至今對金門仍情有獨鍾，邀請大家一起去金門遊玩。此外，雄獅旅遊今年首度以「雙主場」形式參展，分為主場館以及雄獅郵輪館，除了有出國萬元有找、指定行程最高折 5 千以及一口價優惠外，主場館於旅展期間將舉辦多場舞台活動，現場參加有獎徵答就送旅遊好物，消費滿額還可參加巨型扭蛋抽獎，提供萬元旅遊行程、萬元飯店住宿券、GoPro 運動攝影機、萬國通路行李箱等超過百項好禮；郵輪館主打天天送「挪威奮進號」免費之旅。

台北國際旅展宛如小型世界博覽會，成為幸福的人很容易，最優惠行程詳情敬請查閱ITF台北國際旅展官方網站：https://www.taipeiitf.org.tw/

ITF台北國際旅展記者會現場吉祥玩偶玩親親。(攝影/王雅芬)