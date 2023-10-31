「2023 ITF台北國際旅展」將於11月3日至6日在台北南港展覽館1館登場，此次旅展不僅是近6年來參展國家數量最多的一次，更是後疫情時代旅遊業復甦的重頭戲，集結104個國家、全球各地城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，共1300個攤位爆棚展出，攤位多到展覽館廊道上便可一覽各國風情，可謂是盛況空前。

台灣觀光協會葉菊蘭會長致詞。(攝/景義婷)

台灣觀光協會葉菊蘭會長表示，ITF是透過旅行、旅遊散播幸福歡樂的好地方，今年1-8月的出境旅客已經累積約734萬人次，是疫情前2019年同期的63%水準，觀光業復甦勢如破竹，ITF旅展也致力提升展覽品質、增加攤位互動體驗並且提供最優惠的產品，期許ITF成為具有國家級水平的旅遊展覽平台，再次帶動台灣觀光業旅遊發展。

德國薩克森州旅遊局梁祥寬(左)、台灣觀光協會葉菊蘭會長(右)合影。(攝/廖忻欣)

本次ITF台北國際旅展宛如小型世界博覽會，匯集各國觀光局、國際協會、台灣辦事處等國外單位參展推廣各國特色，特別的是，德國參展單位有德國薩克森州旅遊局為民眾展示不一樣的德國，不同於柏林或慕尼黑，它是德國最漂亮的巴洛克城市，位於薩克森州的賽芬則被譽為「永遠聖誕之城」，一年365天都如聖誕節一般，喜歡聖誕節的朋友千萬不要錯過德國薩克森州旅遊局的展覽攤位。

馬來西亞觀光局帶來實踐環境永續「生態旅遊」的主題展館，以熱帶原始風貌為概念向消費者傳達不一樣的旅遊風格。(攝/廖忻欣)

除歐洲國家外，亞洲另有馬來西亞觀光局帶來實踐環境永續「生態旅遊」的主題展館，以熱帶原始風貌為概念向消費者傳達不一樣的旅遊風格，馬來西亞觀光局也首度邀請本地創作才子陳威全至現場與觀眾朋友互動，期待擄獲樂迷的心；泰國觀光局則是邀請航空公司、旅行社等合作業者至展場販售優惠的產品限定組合，現場報名出遊，第二人最高可省6,000元，旅展期間購買泰國行程還加碼送泰國電話卡一張，省時省力又省錢，絕對是消費者近期出遊的好選擇之一。

「2023 ITF台北國際旅展」參展攤位此次配合旅展推出眾多優惠的期間限定產品組合，連台灣觀光協會葉菊蘭會長皆表示，打折打到骨折！各式經濟實惠的住宿餐飲券、SPA泡湯券、航空旅遊優惠機票、渡輪遊船主題行程以及超值現場抽獎活動等都在ITF台北國際旅展一次滿足，預售優惠只到11月2日，詳情敬請查閱ITF台北國際旅展官方網站。

ITF台北國際旅展官方網站：https://www.taipeiitf.org.tw/