夢想淘心室11月1日【曉宇宙~曉曉問大大】邀請三重信林大學眼科診所邱心怡醫師。科技進步，3C產品變成男女老少經常使用的工具，眼睛是我們的靈魂之窗，帶領著我們領略世界的美好，但過度的使用3C，可能會造成眼睛不可逆的傷害。詩人顧城說「黑夜給了我黑色的眼睛，我卻用它尋找光明」，邁入高齡化社會，眼睛因老化而產生的疾病多數人都有機會遇見。邱醫師在曉宇宙節目與聽眾朋友們分享視力保健與重見光明的相關要項，以及眼睛一旦開始不舒服或患了白內障時，該如何尋求醫治。

喜歡去日本遊玩的邱醫師，自喻自己像日本壽喜燒，她說壽喜燒好吃的秘訣在於有好的食材、好的擺盤，以及經過時間的熬煮，最後還需再畫龍點睛的加上一顆雞蛋才能成就一鍋好吃的壽喜燒。覺得很符合自己的求學過程，一開始當醫生的時候，要學習各科不同的知識，一直填充自己的知識庫，最後再選擇自己喜歡的眼科繼續鑽研，過程跟壽喜燒有相似之處。

透過節目，邱醫師教聽眾朋友們針對眼睛構造病友容易搞混的名詞，分別是:角膜、結膜和視網膜，角膜是指黑眼珠的黑色部分，最常遇到的問題就是隱形眼鏡戴久了會有小破皮的情形；結膜是指一層薄薄的透明膜，覆蓋「眼白」，常會有感染或是紅眼睛的症狀；視網膜則是表面看不到的，若視網膜有問題就是需要透過手術做治療，嚴重者甚至可能會失明。

聊到自己從醫以來印象最深刻的事情，邱心怡醫師分享曾經有一位80幾歲的老先生，當時看診是由家人們推著輪椅進來診間，而老先生眼神空洞，不說話且活動力低，讓自己頓時不知道該如何是好，所幸與家屬們溝通後順利的幫老先生完成眼睛白內障手術，在老先生下次回診的時候，不但自己走進診間，而且還跟醫生打招呼，一問才知道原來是手術前跌倒跌怕了，才會選擇坐輪椅行動，老先生跟邱醫生道謝時說到:「沒想到這輩子還可以再重見光明。」這句話讓她感動，並再度增加她從醫的熱情。

關於眼睛的保健，邱醫師建議聽眾在使用電子產品一定要保持距離，要記得適當讓眼睛休息，日常保健可補充葉黃素。至於白內障的部分，能根治的方法只有手術，點眼藥水都只是暫時減緩症狀的不適感，目前55歲以上的病患健保已有給付手術費用，且現今的技術相當先進，傷口只有一個筆尖大小，手術時間也只需10-20分鐘，術後戴護目鏡等待復原即可。呼籲聽眾不要害怕白內障手術，發現問題就要及早就醫治療。如果想了解更多關於眼睛的醫療保健，快來收聽今天的【曉宇宙】節目。

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