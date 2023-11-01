面對少子女化的浪潮，企業求才不容易，搶才招數愈來愈多，大學校園更成為企業攬才的目標之一。為了讓學生畢業即就業，義守大學從10月初開始，陸續邀請台積電、聯華電子、日月光、燁聯鋼鐵、王品集團、高雄萬豪酒店等知名企業，前進校園招募，以及提供實習機會；10月底在義守大學登場的校園徵才活動，除了邀請高雄市勞工局訓練就業中心及原住民族委員會蒞校輔導學生職涯就業，更湧入多家企業向義大學子招手，這當中最受矚目的台積電，甚至將行動徵才車開進義守大學校園內，吸引學子前往瞭解；另外，聯華電子提供通過面試的學生每月3萬9仟元的實習津貼等優渥條件。

義守大學職涯發展中心表示，學校舉辦就業說明會，安排知名企業進到校園發掘具有潛力的未來社會新鮮人，協助學子在學期間提早為職涯作準備；同時為了讓學生能順利爭取到實習或就業機會，職發中心也針對學生的履歷內容和面試應對提供輔導和協助，讓義大生在畢業後就能立即投入職場。此外，職涯發展中心也配合執行教育部青年署職涯發展計畫，協助原住民學生職涯規劃，順利接軌職場。

就讀「智慧科技學院」電機系大三孫同學表示，未來想前往台積電日本廠，所以他跨域選修應日系課程學習日文，今年順利通過「日本語能力測驗（JLPT）」N3檢測，經過台積電行動徵才車的面談，可以更明確的為將來職涯做萬全準備。電機系博士班的簡信傑說，台積電行動徵才車以往都只能在社群媒體上看到，今年開進義大校園，可從中與在台積電工作的義大學長姐面談，瞭解業界所需的能力。目前正在台積電南科18B廠實習的電機系大四葉同隆說，在學校的協助下，他今年七月成功進入台積電實習，不僅累積豐沛的職場經驗，未來到半導體產業求職更有加分效果。

台積電、德國默克集團等相繼進駐高雄，以及日月光集團長期深耕在地，南臺灣半導體Ｓ廊帶之高科技產業聚落逐漸在高雄成形，相關產業人才炙手可熱，現在到高雄就學與就業正是時候。義守大學正位於南臺灣半導體Ｓ廊帶的中心，鄰近橋頭科學園區與仁武產業園區，學校在教學政策推動與產學合作上，皆對接政府定位與城市發展，並精準反應臺灣與國際人才發展趨勢；再加上義守大學所屬義联集團多元事業體的支持，義大規劃全方位教學與實習課程，都讓年輕世代可以從校園中培養即戰力，為各產業培育頂尖人才。