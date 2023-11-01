東海大學傑出校友「回娘家」!創校68年的東海大學培育出廣大傑出校友，最為人熟悉的包括古典玫瑰園創辦人黃騰輝、微笑單車董事長劉麗珠、名建築師姚仁喜、名建築師姚仁祿、雄獅董事長王文傑等傑出校友，張國恩校長對於東海創校至今培育無數成就斐然的傑出校友感到驕傲，尤其培育出于君方等14位中央院院士，更是多數國立大學所望塵莫及，日前舉辦「重聚東海-2023傑出校友回娘家」活動眾冠雲集，不僅再次凝聚校友用行動愛東海的力量，也為70週年校慶暖身。

東海大學創校68年以來作育英才無數，包括前美國花旗銀行副董事長賈培源、現任立法院長游錫堃、副院長蔡其昌、監察委員范巽綠、台中市副市長王育敏、彰化縣長王惠美、美國加州州立索諾瑪大學校長李明東、聯經社長林載爵，以及林南、于寬仁等14位中央研究院士，「重聚東海」活動群星會聚，包括寶島眼鏡（寶島光學科技）董事長蔡國洲，古典玫瑰園集團創辦人黃騰輝、微笑單車董事長劉麗珠、小磨坊董事長董大斌、耐能電池董事長沈曉白、台灣引興董事長王慶華、Sceptre集團總裁劉酉、前勞動部長潘世偉、高雄餐旅大學創校校長李福登、誠品聯合會計師事務所所長黃鴻隆等人皆出席活動。

曾任摩根銀行（JP Morgan）副總裁的東海大學董事長吳清邁表示，作為東海經濟系畢業校友的他認為東海傑出校友的成就卓越可以作為母校學弟妹的標竿，目前國內大學遇到少子化挑戰，東海已致力翻轉以因應高教環境的轉變，但未來挑戰仍大，他希望校友可以攜手幫助母校，共同提升學校整體教學環境，以協助母校邁向永續發展。校長張國恩認為傑出的校友可以為學弟妹提供尋找人生方向的指引，他鼓勵校友們返校分享在各行各業的成功經驗，加強與在校學生的鏈結，校友們能一同以展現行動愛東海，幫助母校迎接未來挑戰的準備。

校友總會代理會長葉世宗表示，東海大學擁有全國數一數二的校園環境，環境是培育學子的重要因子，不僅影響學子求學的專業知識，更塑造了東海人的價值觀，這也是校友們深愛東海的原因。校友總會輔導總會長李基正強調，作為東海人，將繼續傳承這些價值，持續為台灣社會貢獻。身為傑出校友的立法院副院長蔡其昌為了幫助母校，更推動組成「東海大學永續發展委員會」，無非就是希望東海不僅要永續發展，更要成為世界一流大學。