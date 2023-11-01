為培訓各地不同文化及數位軟硬體條件的學校教師進行混成授課，設計出讓各地學生都能透過數位科技深入學習的課堂，教育部委請國立臺灣師範大學陳佩英教授辦理「教學科技數位種子教師培訓計畫」。隨著AI技術的發展，計畫團隊努力研究各國教師使用AI的方式，並轉譯各國經驗，進而轉化為適合臺灣教育現場的利器，已培訓13個縣市種子教師群嘗試運用AI共同備課，並開設百場以上各領域教師增能工作坊，歷經充實培訓課程洗禮後，研發出41門數位課堂示例，達到「教師x AI為學生打造高品質課堂」的劃新時代模式。

教育部表示，種子教師透過線上虛實混成方式與跨縣市教師共同備課，並使用AI擔任共備的副駕駛（copilot)，實地實施於全臺各地課堂，獲得學生高度認同與積極投入，打造出優質的課程；所研發數位授課課堂示例已集結成冊放置於教育部國民及學前教育署「國民中小學課程資源整合平臺(CIRN)」網站，提供各地教師最佳數位融入課堂參考範例。

數位種子教師們運用數位工具及當地素材，設計出最貼近在地文化的課程。例如臺東縣關山鎮德高國小與蘭嶼鄉東清國小，進行聯合線上共同授課，兩校學生使用AI設計精美的海報，並透過線上會議室虛實同步的應用數位媒材，彼此互相介紹自己家鄉的在地美食；另外，以阿美族為主的臺東縣長濱鄉寧埔國小，和以布農族為主的臺東縣海端鄉錦屏國小，亦是透過數位科技同時上線共學，兩校學生運用AI來創造出屬於富有阿美族及布農族文化底蘊的星座故事相互分享。藉由數位，偏鄉孩子不但多了遠距同儕線上共學的經驗，更成為數位與AI利器，創造出前所未有的學習高峰經驗。

花蓮縣鳳林鎮長橋國小余芳如教導主任針對AI工具分享其看法：「透過AI工具，幫助教師設計課程，擁有更多元的活動發展，讓學生在課程中，直接呈現立即性反饋」，有別於以往實體、傳統的教學模式；臺東縣成功鎮三仙國小黃恩德老師課後訪談表示，正因有線上AI的備課方式，打破過去地理位置及硬體的藩籬，提供煥然一新的課程面貌，使偏鄉不再偏鄉！

因為看見AI對於教育現場所引起的質變，國立臺灣師範大學和教育部課程與教學中央輔導團核心研究教師群一同參與投入研發，開設各種教育的AI使用方式與課程設計工作坊，目前除提供各級學校與各領域教師申請，使用AI優化校訂課程工作坊、各領域AI共備工作坊，亦在大學師資培育課程，開設為期16週的AI與數位課程設計課程，讓師資生一同精進新世代教學技能，厚植臺灣教育能量。

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