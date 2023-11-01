世新大學大禮堂的投影播放設備，具有領先各校的8K水準和近500吋超大銀幕，呈現出細膩光影與畫質，成為師生與社區居民欣賞數位藝術之美的理想場所。校方宣佈將與國立故宮博物院達成重要合作，共同推動8K高畫質影片在教育與文化領域的應用，將豐富校內的教育資源，共同培育人才、提供實作資源以支持內容開發和創作等。

世新大學重視藝術推廣，每學年均會不定期舉辦多樣且優質的藝文節目活動，邀請校內師生及社區居民參與。曾在去年11月與國立海洋科技博物館合作，於大禮堂播放榮獲國際金獎的8K超高畫質影片《與大翅鯨同游》和《珊瑚礁魚》，吸引校內師生職員、文山區華興里、試院里里民以及私立中山小學和私立再興小學師生一同體驗，透過視聽盛宴深入探索海洋教育和科普知識。

校長陳清河表示，此次與故宮博物院合作，除了將授權世新使用故宮博物院所擁有的8K高畫質影片，豐富校內教育資源外，將更進一步加強雙方之間的強連接，包括共同培育人才、提供實作資源進行內容開發創作等實質合作項目，未來除了常態性舉辦「8K影片拍攝手法」分享座談會，以推廣8K影片技術的應用，並將共同策劃課程，運用故宮OpenData數位素材，結合工作坊、交流活動、策展等教學內容設計，讓學生進行內容開發創作，提升其文化創意能力，透過舉辦8K視聽饗宴活動，師生與社區居民將有更多機會體驗數位科技所展現的古文物藝術之美。