為推動自109年12月啟動之「台美教育倡議」，持續深化臺美雙邊教育交流，增進臺灣與美國蒙大拿州雙邊教育合作機會，經教育部駐舊金山台北經濟文化辦事處教育組與蒙大拿州政府洽談，雙方同意簽署高等教育合作備忘錄。簽署儀式在11月1日上午於教育部舉行，由蒙大拿州高等教育司司長Clayton T. Christian先行簽署，特於蒙大拿州州長Greg Gianforte率團至臺灣訪問期間，在州長及教育部劉政務次長孟奇的見證下，由教育部國際及兩岸教育司李司長彥儀代表教育部完成簽署，劉政務次長及Gianforte州長擔任榮譽見證簽署。

本次教育合作備忘錄的簽署，提供臺灣與蒙大拿州雙邊高等教育合作的正式基礎。合作內容包括對在蒙大拿州及在臺灣求學的雙方留學生提供適當的經濟援助機會、為雙方的學術研究機構（包含研發中心、企業及協會）研究案的開發與執行創造優質的環境、促進在蒙大拿州及在臺灣的創新及技術發展、雙方共同參與並規劃教育領域的合作、促進與私部門的夥伴關係，以及促進對於彼此文化多樣性及民族多元性的尊重。此外，雙方將持續推展雙語教育、華語教育及文化教育領域的合作。

自啟動「台美教育倡議」以來，美國蒙大拿州持續與臺灣共同推動雙邊教育交流，包括111年實踐大學與明新科技大學分別與蒙大拿大學及蒙大拿理工大學簽署校對校合作備忘錄，對深化雙方華語文教學及高等教育學術交流富有意義。教育部表示，藉由本次教育合作備忘錄的簽訂，蒙大拿州與臺灣共同宣示了未來雙方在高等教育領域深化各類合作及交流的意願與決心。同時，此份備忘錄也顯示臺美雙方政府部門及教育機構對「台美教育倡議」的重視。蒙大拿州高等教育司期盼透過合作備忘錄的簽署，進一步拓展青年學子國際視野及鼓勵學習華語文，深化雙邊的教育互動。此行蒙大拿州訪團同行團員亦包括蒙大拿光電、生技醫療及軟體產業界高層，希望透過與國內大學相關院校系所交流，加強雙方產學合作，為臺灣與蒙大拿高科技研發及人才交流創造新契機。

為加強臺美雙邊教育交流，教育部目前已與美國23州簽署25件教育合作備忘錄，與蒙大拿州高等教育司簽訂備忘錄後，將增至24州簽署26件教育合作備忘錄，進一步深化臺灣與美國雙邊合作關係。