臺南市教育局結合財團法人臺灣閱讀文化基金會、兆豐證券在東區大同國小成立全國小學首座以金融基礎教育為主題的「理財愛的書庫」，並於今日揭牌啟用。這座「理財愛的書庫」由兆豐證券捐贈，共捐贈50箱、1,500本金融基礎理財書箱，適讀年齡涵蓋幼兒園、國小低中高年級到國中階段，讓各個年齡層的孩子都可以學習理財知識並運用於生活中。

市長黃偉哲表示，各項金融商品推陳出新，世界各主要國家也意識到金融素養要從教育扎根，如美國就將金融教育列為高中必修。金融教育不僅培養學生建立正確金錢價值觀、理性消費態度，更重要的內涵是要學會為未來做好準備。感謝財團法人臺灣閱讀文化基金會、兆豐證券共同深耕金融教育，共同培養具有社會適應力與應變力的未來人才。

教育局鄭新輝局長表示，根據親子天下去年4月的調查，超過六成的老師認為教授金融教育的困難在於「教授經驗不足」、「缺乏教案設計」以及「缺乏專業金融知識」。因此，教育局積極推動金融基礎教育，邀集現場教師針對儲蓄與消費、借貸與信用、風險管理等主題設計易教、易學的教案，引導學生養成正確的金錢觀。

兆豐證券董事長陳佩君表示，業界與地方教育局、學校共同合作推展金融教育，為實現社會共榮的願景一起努力。書庫的啟用是金融教育的開始，兆豐證券期許以自身的專業提供各階段的學子金融教育的學習資源，為金融教育扎根努力。臺灣閱讀文化基金會董事何正卿說，基金會的理念是「共讀分享，智慧循環」，讓需要閱讀資源的人可以輕鬆借閱愛的書庫的書籍，用完後歸還供他人可再使用，從而極大化閱讀資源，希望能夠為金融教育扎根奉獻心力。