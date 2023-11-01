聖約翰科技大學學務處資源教室（心窩）從前年萬聖節開始，就展開相關活動，由心窩同學裝扮成卡通人物、動物或是自創人物等，拿起一袋袋的糖果餅乾，在中午時間前往校園的各個角落發送歡樂，在校園中引起迴響之後，此後每年的10月，總有同學前來心窩期待著萬聖節活動的到來。今年萬聖節活動終於在千呼萬喚中，又強勢回歸！心窩輔導老師透過活動引導同學學習人際溝通技巧，在歡度萬聖節之餘，也享受美好的人際互動過程。

學務處體育健康諮輔組資源教室賴怡安老師表示，心窩的萬聖節換裝活動已經舉辦第3年，去年仍有幾個同學自發性的在萬聖節當天換裝，為校園注入不一樣的活力。與傳統萬聖節「不給糖，就搗蛋！」不同的是，心窩輔導老師希望透過萬聖節「不搗蛋、學人際！」活動，讓學生實際執行人際溝通的技巧，例如：觀察他人是否可以進行對話、向對方開啟『萬聖節快樂，請你吃糖果』的話題以及聆聽回饋，觀察對方的接受與拒絕！

賴怡安老師說，在生活中聊天交友總是稀鬆平常，但是對於特教生來說，注意對方的表情，如何開啟話題、如何處理對方的各項回應都不是容易的事。透過溝通技巧的訓練，同學漸漸地能夠主動出擊，並使用三步驟的人際溝通方式，開心地享受人際互動的過程，以及被拒絕時的解決辦法。

機械五真的劉同學是每年最積極地想要執行萬聖節活動的同學，他自創「西萊‧耶帕塔斯卡」角色、訂製專屬服裝，並且盡責的「嚇人」，深受同學們的喜愛。在心窩輔導老師的帶領下，特教生與一般生的隔閡不再明顯，能夠互相鼓勵，互相分享，促進校園更加平等與友善，很感謝今天一同參與活動的師生。

樂齡一真翁同學說：「有些老師中午沒有遇到，有機會他想要親自把糖果送給他。」休觀一真謝同學利用遊行一邊練習電動輪椅操作，她覺得雖然手很痠，但人很多很開心，祝大家萬聖節快樂。樂齡四真劉同學很高興心窩又舉辦萬聖節活動，讓他的願望實現了，他覺得活動蠻好玩的。還有同學表示打掃阿姨們也很辛苦，主動的前去發送糖果，表達心裡的感謝。