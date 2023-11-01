玄奘學子為國爭光!今年亞運會於9月23日至10月8日於中國大陸杭州舉行，其中6名選手及1名教練為玄奘大學學生，台灣女子卡巴迪代表隊在金牌戰中，以1分之差輸給印度，榮獲銀牌，另首度出征亞運的台灣男子卡巴迪隊在杭州亞運4強，雖不敵上屆金牌伊朗，不過仍進帳台灣史上首面男子卡巴迪亞運銅牌，成績斐然。

這項殊榮，學生認為，成績能進步的關鍵在於他們做了更多的努力，在速度、重量訓練上都有加強，很努力的針對對手情蒐影片找出對戰策略，並與該校推展卡巴迪運動12年，期間在簡紹琦校長全力支持下，接任大專院校體育總會卡巴迪委員會，並與中華民國卡巴迪運動協會合作，辦理各項卡巴迪對抗賽，持續推動卡巴迪運動不遺餘力息息相關。

女子隊三度參加亞運，第一次沒奪牌，上次銅牌，本屆一舉榮獲銀牌，該校成員有任明琇（法律學系在校生）、劉宜茹（餐旅管理學系校友）；另男子隊本屆靠著亞錦賽奪銅，如願首度勇闖亞運，榮獲台灣史上首面男子卡巴迪獎牌，該校成員有王崙曲(餐旅管理學系在校生) 、黃日宏(玄奘大學社會工作學系校友)、張崇茂、游皓程及教練林韋宏(餐旅管理學系校友)。

玄奘大學於11月1日為該校亞運獲獎選手舉行頒獎表揚，董事長及校長簡紹琦分別頒發6萬元及3萬元獎學金；另該校二位奪牌選手未來2個學期學雜費將全免，合計減免金額逾20萬元。

本次賽會讓各國頂尖選手同場較勁，玄奘大學表示，將持續鼓勵學生在競技舞臺爭取更好成績，延續運動家精神，在世界競技舞臺再創佳績、挑戰自我。

玄奘大學校長簡紹琦頒發3萬元獎學金，獎勵餐旅管理學系在校生王崙曲同學。(照片/玄奘大學提供)