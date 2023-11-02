由臺南市音像文化發展協會、國立臺南大學數位學習科技學系、臺南市政府少年輔導委員會共同主辦的「2023 AnimEDU 臺灣國際兒童青少年影展」，將於11月3日至4日在國立臺南大學啟明苑演講廳登場。

2023 AnimEDU臺灣影展由開幕片「澤」揭開序幕，本片由榮獲第45屆電視金鐘獎戲劇節目男主角獎吳政迪先生、公共電視《國際橋牌社外傳：和平歸來》等多部暢作電視劇演員林玉山先生，以及三立電視《未來媽媽》、《天之驕女》、百聿數碼《華燈初上》等多部耳熟能詳的電視劇演員邵玉蘭小姐等共同演出，劇情描述曝險少年(吳政迪飾)在外界壓力與誘惑中該如何抉擇的一段故事，期望所有青少年在遭遇困境時，能審慎思考自己應如何作為。金鐘視帝吳政迪先生等劇組人員也將蒞臨現場，跟大家分享這次拍攝的甘苦談。

開幕式後接著是多場精彩特邀名人講座，由亞洲虛擬人協會創會理事陳封平先生首先分享虛擬製作的未來性與重要性；臺南市和順國小陳良圖校長分享10年來繪本製作、影片拍攝的歷程；曾獲多國影展、金馬入圍的黃詩柔動畫導演、許智彥導演及本屆策展人暨南大數位學習科技系林豪鏘主任也會分享對影像創作的看法。下午場臺南藝術大學、臺北藝術大學特映會更是精彩絕倫的視覺享受，最後壓軸為「精選學生劇情短片/逃生門&痕跡短片播映會」。

第二天接棒登場的是AnimEDU家庭日市集，邀請美食、手作、文創等多個攤位參與，也設置AnimEDU元宇宙電影院，讓現場觀眾可以免費享受新型態的觀影經驗，歡迎有興趣的社會大眾參與。除了動態活動， AnimEDU臺灣影展進行「德國SCHLINGEL影展實境劇情短片」、「德國SCHLINGEL影展動畫短片」及「俄羅斯動畫家Dina Velikovskaya動畫世界」三場特映會，帶領觀眾進入國際藝文影像世界。