為讓青年深入瞭解並探討網路霸凌及網路隱私權，桃園市青年事務局攜手龍華科技大學，在該校學生活動中心舉辦停「指」霸凌！網路公民素養論壇，邀請百萬網紅 Cheap以及知名電競女神奎丁分享自身觀點及經歷；而Podcast「哇塞!心理學」創辦人蔡宇哲與「IWIN網路內容防護機構」執行秘書劉昱均，也以專業講師角色分享實務狀況及經驗，期盼青年學子透過與名人近距離接觸，更加瞭解如何面對網路霸凌及隱私侵犯，建立網路公民核心素養。

停「指」霸凌！網路公民素養論壇，知名電競女神奎丁、百萬網紅Cheap及蔡宇哲、劉昱均兩位專業講師，與龍華學子分享自身經歷及社會時事中的網路霸凌及隱私外洩，並從中傳遞在網路世界中如何捍衛隱私權，避免遭受他人侵犯，以及當隱私權真的受到侵犯，該以何種心態去面對、申訴，探討更多自我認定及網路使用的隱私安全。

奎丁分享在演藝圈發展過程，因為作風辛辣言論直白，曾面臨許多網民批判，她表示在使用網路同時，大家應該去思考自己在網路上的發言是否得當，也希望能夠換位思考，己所不欲，勿施於人；萬一真的遇到這些所謂酸民的批判與霸凌時，應保持冷靜，畢竟我們無法讓所有人都喜歡自己，只有選擇調適自己的身心，不因外界態度影響到自己。

身為公眾人物面對網路霸凌情境時，該如何調適身心狀況並勇敢面對？網紅Cheap先分享歷史上古人們曾發生過的霸凌故事，近而帶入現代的霸凌事例，讓民眾知悉，無論是任何一個時期，霸凌總是以各種形式存在；他也曾因為在網路上的發言而遭到網友「炎上」、「抹紅」，而面對這些網友的不理智言論，「不直接回應，就是最直接的處理方式」，不讓網路不當言論影響到自己，並在不傷害他人的情形下，勇敢捍衛自己的發言權。

而蔡宇哲則以其所擅長的心理科學領域，探討在網路社會上洩漏自己或他人隱私風險與對他人造成的危害，分享網路隱私的重要觀點，避免大家在習以為常的網路世界不自覺地讓自己的隱私暴露出去。劉昱均則透過時事案例延伸至相關法規，強調網路並不是法外之地，上網時應釐清法律界限不可踰越，勿惡意中傷及肉搜他人，即使是可受公評之事，也可能在一時激憤下形成網路霸凌。

龍華科大學務處表示，人手一機的時代，社群媒體型態多元化，學子應要認識並知道如何面對現今網路社會人人皆可能碰到的網路霸凌及隱私安全。期盼龍華學子在使用網路時以正面態度，網上言論不惡意抨擊、傷害他人，才能在網路世界歡暢自如。

網紅 Cheap及知名電競女神奎丁與學子探討網路霸凌及隱私侵犯議題。（照片/桃園市青年局提供）