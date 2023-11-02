南華大學長期落實學用合一，提升學生競爭力，近年來隨著就業市場嚴峻、業界期待、家長期盼等因素，積極強化就業輔導措施，提供四年一貫職涯輔導機制，結合產學雙能量、輔導學生就業與創業，更特別設置「Pro職涯特別健診室」，並於11月1日正式揭牌啟用，提供學生專屬職涯輔導，協助職涯規劃與發展。

南華大學「Pro職涯特別健診室」正式啟用，由校長林聰明、副校長暨產學合作及職涯發展處處長林辰璋、主任秘書胡聲平、學務長柳雅梅、Pro職涯特別健診室的職涯輔導教師生死學系助理教授級專業技術人員洪筱蘋、國際事務與企業學系助理教授彭安麗、專任職輔人員產職處職涯及校友服務中心主任陳怡汝、就業力跨領域學分學程課程教師通識中心林俊宏主任、旅遊管理學系丁誌魰主任及財務金融學系助理教授吳依正等師長一同進行揭牌。

南華大學校長林聰明表示，為提升學生競爭力及就業力，於104學年度整合產學合作、創新育成、職涯及校友服務與實習就業輔導，成立一級專責單位「產學合作及職涯輔導處」，提供學生完整的職涯輔導機制，由副校長林辰璋兼任處長，整合連結校內外資源，提升組織效率，落實學生職涯發展輔導。同時也感謝林辰璋副校長帶領團隊用心規劃各項輔導措施，提供豐富多元的資源，讓學生得以掌握職場脈動，訂立未來的目標，提升就業競爭力，並且也為學校獲得「大專校院職涯輔導成果評選」績優職輔學校組「銅等獎」及傑出職輔人員組行政類「銀等獎」之獎項，足見南華大學在職涯輔導上的用心與成效，深獲肯定。

南華大學副校長林辰璋指出，近年受到疫情影響，加上外在環境遽變，在充滿易變性、不確定性、複雜性、模糊性的VUCA時代，將讓Z世代年輕人可能容易產生內在的自卑、匱乏感與不安感，形成無力對抗，只能消極以對的態度，而需要專業的輔導老師給予指引、鼓勵及支持。因此，特別推薦有意長期擔任職涯導師之教職員，補助參加GCDF全球職涯發展師或SCPC國際職業策略規劃師等相關證照研習並輔導考照，培養職涯輔導種子教師，協助校內其他教職員輔導知能之提升，並促進學生發展職涯藍圖，做好職涯規劃。林辰璋副校長亦感謝校長長期在職涯輔導方面的支持。「Pro職涯特別健診室」揭牌啟用後，將有三位具專業職輔證照之教師洪筱蘋與彭安麗及專任職輔人員陳怡汝主任，提供學生職涯輔導諮詢，並透過一對一完整且有目標性的追蹤職涯輔導，引導學生找到適合自己的發展方向，開創璀璨的未來。

南華大學自111學年度起推出10項職涯輔導措施，包含「自我探索職涯定位」、「多元學習歷程檔案」、「志工服務社會實踐」、「跨域講座職能養成」、「就業學程歷練實務」、「專業證照創造優勢」、「產學合作開拓實習」、「創新創業精進實作」、「就業媒合接軌職場」及「學習加值扶助措施」等，希望學生藉由學習10大功法，能夠打通自己潛能的任督二脈，成就職涯軟實力、跨域學習力與就業實戰力。該校特別規劃設置「Pro職涯特別健診室」，即是為強化學生的職涯輔導，提升就業競爭力，期能讓每位學生畢業即就業，並能在職場上發光發熱。