113 學年度高中英語聽力測驗第一次考試之報名人數共計 98,188 人，編配於33 個考區，52個分區，2,837個試場。本次考試上午場應到50,160人（含身心障礙及重大傷病考生146人），實到48,823人，缺考 1,337 人，缺考率 2.67%，較去年同場次缺考率（2.61%）增加 0.06%。 下午場應到48,028人（含身心障礙及重大傷病考生159人），實到46,689人，缺考1,339人，缺考率2.79%，相較去年同場次缺考率（2.69%）增加 0.10%。

考生成績等級採用 Cronbach’s α 係數衡量各場次考試試題的「內部一致性信度」，係 數愈接近 1，代表信度愈高。本次上午場係數為 0.90、下午場係數為 0.91，顯示信 度良好。在效度方面，前後邀請約 20 位英語專業學者，就試題適切性進行檢核，咸認試題設計嚴謹，符合測驗目標。英聽測驗每年施測多場次，為使各場次考生成績可以相互比較，因此需要進行測驗等化，弭平不同試卷間的難易度差別。本次考試經測驗等化程序後，所有到考考生95,512人之成績等級分布百分比：A級20.54%、B級36.29%、C級37.41%、F級5.76%。

到考考生中，男生占49.25%，女生為50.75%，男女生在成績等級的分布差異不大；其中男生在 A 級、F 級的人數百分比高於女生，女生則在B 級、C 級高於男生。與前四學年度第一次考試相較，本次考試考生成績等級的人數百分比差異不大。與前四學年度平均相較，本次考試 C 級人數百分比略高，B、F 等級人數百分比較 低，A等級人數百分比約略相等。

考題各題型得分率，英聽測驗包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五種題型，每 一種題型配分相同。整體來說，本次考試各題型考生得分率依次為：簡短對話約七 成五，圖片聽解約七成，長篇聽解約六成三，對答約六成一，短文聽解約六成一。A等級考生：對答得 分率約八成七，其餘四項皆達九成以上，以簡短對話約九成七最高；B等級考生：簡短對話得分率約八成七，圖片聽解、長篇聽解、短文聽解皆為七成以上，對答約六成八；C等級考生：簡短對話得分率約六成，圖片聽解約五成六，對答約四成五、 短文聽解與長篇聽解約四成；F等級考生：五項得分率皆未超過三成。

考生成績通知單上，可看到本次考試成績等級與在各題型之表現。為提供考生學習參考，本會大考中心已公告高中英語聽力測驗參考試卷（111 學年度起適用）， 以及試題示例 7、試題示例 8（適用於 108 課綱）。考生可至本會大考中心網站「高 中英語聽力測驗試題示例/參考試卷」瀏覽、下載。若有成績相關問題，可掃描成績通知單上之 QR Code，連結至本會大考中心網 站「高中英語聽力測驗」的「常見問題」。