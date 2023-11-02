護理師荒持續延燒，根據衛生福利部估算，2024年台灣護理人員缺口，將高達2.4萬人。配合新南向政策，慈濟科技大學今年9月招生的第一屆日間部四技護理外籍專班，共招生30名境外生，分別來自菲律賓、印尼、泰國。

助弱勢生求學就業

第一屆四技護理外籍專班，採公費全額助學制度，讓學生來台免費就讀護理系。並採1：1的履約要求，也就是畢業後分發至慈濟醫療體系，需服務五年，相當於未來就業的保證。只要學業成績達75分，操行成績達80分便享有公費資格，不用負擔學雜費、住宿、伙食、服裝、書籍、寢具等，學期間每月還能領5,000元零用金，連入境的機票、簽證、體檢等也無須支付。平均每一名學生讀書五年，慈濟醫療體系需補助916,837元。

慈濟科技大學護理系主任郭育倫表示，透過中文、英文、數學考試和面試，從眾多高中畢業的考生篩選，錄取了30人。除了分別來自泰國、印尼，還有28位學生是菲律賓籍，其中，有9位經濟弱勢的清寒學子，也就是2013年遭受海燕颱風侵襲，導致無家可歸的災民第二代。

特別的是，第一屆四技護理外籍專班入學後，第一學期採全英文授課，再依外籍生的中文程度高低，採華語文分班教學。前提是，得在一年後考取華語文能力測驗（TOCFL）A2級證明，不然就取消公費資格，淘汰回國。對外籍生來說，門檻極高，求學壓力一點都不輕。至於專業要求，一律比照台灣學生，修足畢業門檻133學分，更從大二起，全部改採中文授課，以通過護理師證照國考為目標。

連體嬰姐妹倆入學

尤其，第一屆四技護理外籍專班，最受矚目的莫過於雙胞胎姐妹王慈恩（Rachel Frances Banatao）、王慈愛（Lea Grace Banatao）。因為，姐妹倆一出生就是連體嬰，飽受異樣眼光。2003年，在菲律賓慈濟人的協助下，媽媽瑪莉塔（Marieta Awel）帶著女兒跨海來台求診。六月二十八日，歷經六小時手術後，姐妹順利分割，成功重獲新生，更改變了原先的命運。

回到菲律賓後，雙胞胎姐妹王慈恩、王慈愛，從托兒所到高中畢業，都是慈濟提供獎助學金。如今，亭亭玉立的姐妹也非常爭氣，不但自願加入慈少、慈青，主動參與志工服務，高三時，還獲得全班成績第三名，更以優異的表現，錄取慈濟科技大學第一屆四技護理外籍專班。

今年五月二十七日，媽媽瑪莉塔（Marieta Awel），因淋巴癌過世。身為慈濟委員的媽媽曾表示，從當年的一無所有，到如今的滿懷感恩，也鼓勵女兒慈恩、慈愛不只是單純接受幫助，還要好好讀書，將來有能力幫助別人，可謂留下最好的身教和言教。

雙胞胎姐妹王慈恩、王慈愛一致表示，如果當年沒有接受分割手術，就無法像正常人一樣的生活。所以，非常感恩慈濟，也從小就立下當護理師的夢想，跟慈濟人一起去義診，用實際行動幫助病患。

設定目標翻轉未來

第一屆四技護理外籍專班的菲律賓籍學生柯博德（Mark Robert J. Coritana）表示，因為海燕颱風摧毀家園，祖父女、爸爸和三哥都因此喪生。如今一家七口都住在帕洛大愛村，多虧慈濟提供獎學金，才能完成課業。

聽說能來台公費讀護理，柯博德非常嚮往。因為，在菲律賓大約有25％是男性護理師，體力優於女性，也更具競爭力。尤其，「沒有什麼比生命更珍貴」，柯博德認真求學，期待取得護理師執照，未來參與國際慈濟人醫會TIMA，一同守護生命。

印尼籍學生李美惠（Fer Lie Sa Bong）表示，當初求學的第一志願就是護理，媽媽也非常支持和鼓勵。來台後，感受到慈濟是很適合讀書的環境，未來也要加入國際慈濟人醫會TIMA，一起守護生命。泰國籍學生彭大澤（Thaweeaphiradeesri, Mr. Paisan）表示，儘管在清邁慈濟學校讀書，有一定的中文基礎，但是，還是得多聽、多說、多練習，也充分感受到被呵護、被照顧的溫暖。

專班受惠超過2,000人

最為人所知的，就是五專護理科原住民公費專班。從1996年至今，慈濟基金會已幫助2,111位原住民學子（含在校生388人），挹注金額更超過5億7千萬元（579,776,703）。不少原住民公費生都說，「感恩證嚴法師的無私付出，讓我能無後顧之憂完成學業，還學會一技之長，更讓我的人生多了希望。」

從2019年起，慈濟科技大學更把觸角，延伸到全台各地的新住民子女，增設護理科、系新住民子女專班。並首度招生二年制日間部長期照護科外籍專班，以菲律賓籍境外生為主，依舊採公費全額助學制度，學習專業技能，進一步銜接政府大力推動的長照2.0政策。

慈濟科技大學校長羅文瑞表示，技職教育最強調的，就是學以致用，而清寒學子最欠缺的就是機會。所以，透過公費獎助，讓護理或長照專班學生，都能無後顧之憂的安心求學，進而脫貧解困，改變命運、翻轉人生。

慈濟科技大學今年9月招收第一屆日間部四技護理外籍專班，分別來自菲律賓、印尼、泰國。(照片/慈濟科技大學提供)