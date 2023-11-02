台北市資訊局與台灣實境科技創新發展協會，11月29日將於台北市南港軟體園區舉辦「智慧城市下一秒：2023XR元宇宙智慧城市論壇」。邀請各領域專家從娛樂、時尚、藝術、工業等面向，分享智慧城市XR的應用現況與趨勢。延展實境XR技術，包括AR擴增實境、VR虛擬實境和 MR混合實境，是智慧城市發展的關鍵，具有跨時、跨域、可視化、虛實融合的特性。當城市變成虛實融合的元宇宙，將如何改變您我的生活方式？

台北市資訊局長趙式隆上午接受台灣實境科技創新發展協會理事長白璧珍訪談時表示，台北市資訊局延續柯前市長任內元宇宙白皮書的政策宣示，「我們會繼續強化對於元宇宙的支持。」想辦法讓大家都用很低的門檻，就能夠進入元宇宙。元宇宙很重要的核心就是，在那個世界裡面發生的事情，跟真實世界是有一些連動的，例如數位雙生Digital Twin。台北市推動智慧城市已久，希望帶給民眾一些比較明顯的感受。

趙式隆表示，希望有成功案例，讓元宇宙普遍成為市民的共識，都能多多少少有元宇宙的概念與小小的關聯，構建更寬廣的世界觀。趙式隆說，「如果我們不使用這個VR、AR、XR相關工具，我們就沒有辦法方便的達成目標，這其實才是我們推動元宇宙最重要的目的，而不是只是為了體驗元宇宙。」

趙式隆表示，2024下半年，台北市政府確定舉辦台北版「SXSW」（西南偏南）盛會，「把世界帶進台北！」兌現台北市長蔣萬安「城市創新」的選舉承諾。SXSW（South by Southwest，西南偏南）是美國德州奧斯汀每年舉行的大型互動藝術嘉年華，整合互動式多媒體、音樂、電影等不同元素的系列活動。

這場大型國際嘉年華的幕後規劃已經啟動，由台北市政府文化局統籌，跨局處執行，整合市府公部門現有資源，與民間協力，發揮綜效。台北市資訊局長趙式隆說，「在科技互動藝術方面，包括虛擬實境VR、擴增實境AR、延展實境XR都是這場互動音樂節非常重要的元素，這也是資訊局著力的點。」

趙式隆說，「台北的互動音樂節明年下半年就會跟全世界、不只是台北市市民見面。」北市府已經啟動規劃。台北市長蔣萬安在選舉時提到，學生時代曾參加美國Austin非常有名的音樂節「SXSW」（西南偏南），目前北市府確定將於明年下半年舉辦台北市的互動音樂節，面向全球，正式的活動名稱尚未決定。

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