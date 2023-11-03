越南清化文體旅遊大學(University of Thanh Hoa Culture, Sports & Tourism) 日前與玄奘大學簽署合作備忘錄，雙方將透過資源共享與師生互動，促進台灣與越南之間的教育合作交流。

清化文體旅遊大學位於越南中部，是著名的旅遊觀光國立大學，致力於培育旅遊觀光產業人才。該校著名科系包含有餐旅觀光、外語、傳播、設計等領域。本次訪台簽約人員除了黎青河校長，另包含該校核心成員等人。

兩校雙方除了簽署MOU，清化文體旅遊大學師長還參觀了安置於玄奘大學的鎮校之寶-玄奘大師頭骨舍利。此外，與會貴賓也參觀玄奘大學大眾傳播學系的攝影棚，以及設計學院視傳系教學設施，體驗攝影棚及AR/VR/3D的有趣上課方式。最後參觀餐旅管理學系的實習會舘烘焙教室、中餐教室、西餐教室、示範教室及各式客房，來賓對於小而精緻的校園皆留下深刻印象。

玄奘大學簡紹琦校長表示，清化文體旅遊大學科系與玄奘同質性很高，許多科系都可與玄大進行交流，互相切磋，很高興成為該校在台灣第一所簽署合作備忘錄的學校。清化文體旅遊大學表示，預計於明年邀請玄奘大學赴越參訪，進行實質上的交流，共創兩校及台越師生更多的收穫。