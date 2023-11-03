為深化並推動食農教育，教育部國教署委由國立清華大學推動「食農基地與區域資源網絡計畫」，即日起至11月13日止，辦理「客家飲食文化」及「淺山茶事」食農教育教案徵件活動，並規劃4場次具區域特色主題之食農教育研習工作坊，提供學員免費參與。

為整合社區資源建置食農教育支持網絡，與各級學校合作推動食農教育為目標，以大新竹地區為示範點，透過教案徵選活動為媒介，鼓勵教師研發區域特色的食農教育課程與教材，讓知識轉化成實際的生活經驗與鏈結的教案，進而提升學生對生長土地的認識與情感。

為發揮最大效益，主辦單位規劃的徵件活動，同時安排4場次研習工作坊，邀請深諳區域特色的專家顧問分享研究及田野知識，採分組方式針對不同教育階段的食農課程撰寫，以及適當的引導設計，讓產出的優質教案回饋給各級學校，使教師的現場教學能更有效誘發新世代學生的好奇心、探索意願和行動力，理解食農教育的多元性與可行性。

國教署表示，透過「食農基地與區域資源網絡計畫」建置食農教育基地及校外食農教育學習場域，促成大新竹5所社區大學擔任食農教育社區推手，推廣區域特色食農課程與教案，並建置實體與網路的交流對話平臺，提供與食農相關體驗活動資訊，促在地飲食文化、在地產業及學校食農教育，能更緊密結合。