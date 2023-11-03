在近期的台日交流中，國立暨南國際大學與京都的龍谷大學深化了兩國在地方創生及咖啡產業方面的經驗分享。日前暨大管理學院的張眾卓院長與觀餐系鄭健雄特聘教授攜10位學生赴日，與龍谷大學的師生進行了6天的咖啡技術培育課程，開拓國際視野並增強多元文化底蘊。

京都的龍谷大學，創校於1639年，已有384年的歷史。該校以「培養真正具有公民意識的人才」為宗旨，並於2008年創設了「地域公共政策士」制度。這是一項旨在培育學生具有解決社會或經濟課題能力的認證制度。修完該學程的學生，將獲得「地域公共政策士」的認證。龍谷大學希望透過這種制度，不僅培養公共政策人才，還能關照京都地方產業政策人才。

暨大在推動大學社會責任方面成績斐然，近期除了繼續推動校園太陽能綠電建置外，也持續推動宿舍改建方案，以及啟動頂級管家式宿舍管理BOT招商，期待給學生更優質的住宿環境。近期暨大也獲得天下雜誌頒授USR大學公民公立一般中型大學組第一名的殊榮；也是唯一獲得最新一期USR計劃補助最高5件全拿的公立一般中型大學。暨大校長武東星教授表示，暨大將繼續秉持「兼具國際思維與在地實踐」的理念，努力成為「精緻且具永續特色的國際名校」。

在推動地方創生方面，暨大已經有豐富的經驗，從原住民部落、社區、農業到地方產業，暨大都透過各種計劃進行實踐。如今，與京都的龍谷大學的交流，無疑將進一步提升暨大在地方創生領域的能力。此次的交流不僅加深了暨大與龍谷大學的合作關係，更是暨大在推進地方創生、增進國際交流和提升學術水平上的一大步。