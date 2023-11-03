夢想淘心室11月3號【創時空】特別邀請到2023年KKBOX風雲榜的百大風雲歌手陳華，她在節目中分享了自己從網路翻唱素人歌手成為KKBOX百大風雲歌手的創作經歷和故事，讓聽眾朋友們更加認識了，超越於電視螢幕前我們所了解的她。

當主持人問及陳華，自己像什麼料理或水果時，陳華提到，自己曾被友人形容像夜市美食「冰火湯圓」，外表冰冰的、看似非常冷酷，但其實內心熱情活潑，像個小女孩一樣保有童心，主持人則覺得陳華是個充滿反差萌的魅力型人物，並不如外人看到的冷漠。

陳華表示，自己寫歌時不會為了創作而創作，常常是有靈感才開始動工，她很喜歡那些明明只是一句再簡單不過的話，卻可以讓她反覆思考其中內涵並且產生共鳴的詞句，她稱自己是先有詞再有曲的歌手，而她的兩首歌曲《想和你看五月的晚霞》、《你承載了我所有喜歡》皆由陳華本人作詞作曲，靈感來自出現在她生命中的兩個讓她感到歡喜的人物，歌名也有著比起表象更深層的含意。

在老闆嚴爵給予她非常大的空間去創作的情況下，傲嬌的陳華透露，其實當初在做首張專輯《華與浪漫》時是焦頭爛額的，除了第一次詞曲自己全創作之外，從專輯封面封底到MV的調色剪輯都是自己親力親為、一手包辦。可想而知當時壓力一次性的來到陳華身上，而那段日子也是她第一次懷疑自己。

節目中，陳華給堅持夢想做音樂的音樂人一些寶貴建議，她表示，堅持這件事情固然很重要，但是有的時候要靈活一點，還是要找對方法，如果日復一日重複的堅持並沒有帶來什麼效果，其實可以嘗試一些令人意想不到的東西去做變化，而”喜歡”這件事情也很重要，它是很重很重的力量，且沒有人能定義你自己是誰，即使是你的媽媽也不行，更何況是路人。更多關於陳華的詳細資訊，歡迎點擊下方連結收聽本集夢想淘心室Podcast以及陳華的官方Instagram。

陳華官方Instagram：https://www.instagram.com/hua0826/

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