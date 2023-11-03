教育部為表揚推動學生事務與輔導工作表現卓越之學校及人員，於11月3日舉辦「112年教育部友善校園獎頒獎典禮」，長期深耕生命教育、落實「做好事、說好話、存好心」三好運動精神並成功營造友善校園的南華大學，榮獲「友善校園獎-卓越學校」之殊榮，由校長林聰明親自出席頒獎典禮接受表揚，全校師生與有榮焉。

南華大學強調生命力與人文精神，秉承創辦人星雲大師之三好理念，以「實踐哲學、薰陶教育、服務學習與社會責任」為三好實踐學校定位，期勉全體師生共同實行「做好事、說好話、存好心」之三好涵養核心價值，實踐「打造三好校園品牌，形塑優質教育特色」，善盡大學社會責任，發揮利他奉獻精神，致力營造溫馨、和諧「友善校園」之目標。

南華大學校長林聰明表示，南華大學以「生命教育、環境永續、智慧創新、三好校園」為辦學特色，不只發揚星雲大師教育初衷，亦多管齊下營造友善校園，將「三好運動」落實於各項制度、課程、活動及校園環境中，教導學生從學習及生活中實踐三好精神，施行成效極佳，也使得學生同理心增加，並降低情緒困擾，具體成果深獲肯定，曾獲106年度及111年度南區卓越學校，今年更勇奪「全國性卓越學校」之殊榮，全校師生與有榮焉。同時，也將持續秉持深耕生命教育、邁向永續發展之理念，將三好友善校園的精神，推廣至家庭與社區，促進地方關懷，讓社會更加祥和。

南華大學學務長柳雅梅指出，學校極為重視永續發展，近年來更依循聯合國永續發展目標（SDGs）推動校務，學生事務輔導亦搭配規劃與各項措施緊密連結，採取「關懷扶助」、「參與體驗」、「課程多元」、「適性學習」等作法 ，持續為學務工作精進與創新，提供學生多元發展，在三好友善校園自信成長。

南華大學不僅持續深化精進學生輔導工作，更致力於友善校園的推動，發揮「大手牽小手」精神，創辦「嘉言義行心校園」合作交流平台，推廣至雲嘉南地區各級三好校園夥伴學校共同學習與成長，藉由橫向聯繫與縱向整合，實踐三好友善且永續的校園，此次獲教育部頒發「友善校園獎-卓越學校」之獎項，可說是實至名歸。