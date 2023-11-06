新北學校社工師、財團法人花仙子教育基金會與家庭教育中心攜手辦理「花仙子助學，振翅自立飛」方案，提供有升學意願的經濟弱勢學生獎助學金，及一系列人際、理財等大學自立課程，陪伴高中職學生勇敢振翅飛向更高的知識殿堂。日前在仁愛國小邀請111學年度獲獎助學金的大一新鮮人分享大學生活，與教師、家長及學弟妹進行經驗的交流與請益，場面溫馨熱絡。

「老師，我想我還是先休學打工存錢，等存到足夠的學費，我再回大學念書！」小新的故事反映了不少高三學生的心聲，因為考量家中經濟難以負擔就讀大學的費用，被迫放棄繼續升學的目標，或是學生在課業、生活及經濟的多重壓力下，往往容易出現休學或學業成績不理想的狀況，這正是學校社工師發展「花仙子助學，振翅自立飛」服務方案的源頭。

三芝國小學校社工師高淑玲表示，因為看見這些孩子面臨的處境，促發學校社工師積極找尋社區資源的力量，而關注弱勢教育的財團法人花仙子教育基金會成為了最佳合作夥伴，近3年已提供經濟弱勢學生總計65萬元的獎助學金，協助共19位高中職學生繼續升學；同時，考量這群學生以往多將重心放在三餐溫飽上，對於社交、理財等知識較為薄弱，因此在家庭教育中心的協助下，邀請專業講師教授學生們相關自立課程，協助孩子勇敢迎向大學新生活。

小新在今年的服務方案中，以學長的身分回來擔任講師，用自身經驗鼓勵更多與他擁有相似經歷的高中職學生也能振翅高飛。 (照片/教育局提供)

在學校社工師與財團法人花仙子教育基金會的長期合作下，目前已協助多位不符合相關福利申請資格，卻仍願意用教育翻轉自己生命的學生一圓升學夢。小新憑藉著自身努力及優異的成績甄選上國立高雄餐旅大學。小新表示，自己可以延續小時候品嘗阿嬤傳統手藝的味道，更可以勇敢實踐成為一位國際級名廚的夢想。更令人感動與欣慰的是，小新在今年的服務方案中，以學長的身分回來擔任講師，用自身經驗鼓勵更多與他擁有相似經歷的高中職學生也能振翅高飛。 教育局表示，新北市重視每一個孩子，除了「花仙子助學，振翅自立飛」方案提供大學獎助學金之外，自2005年成立的溫馨助學圓夢基金，至今已協助多位高國中小卓越清寒學生順利完成學業，以及自2013年辦理迄今的特教生家庭日，帶領特教學生走出家門體驗親子活動，皆展現新北市關注並照顧弱勢家庭與學生的決心，也歡迎更多社會公益的加入，公私攜手促成善舉，共同點亮弱勢學子的希望。