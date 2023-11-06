東海大學舉辦創校68週年校慶運動大會，並同時舉行第24屆傑出校友表揚典禮，活動不僅動員全校師生參與，更邀請今年獲獎的6位傑出校友出席，一同見證東海大學的發展。東海張國恩校長指出，東海校友們成就非凡，其中有生物晶片開發和應用的先驅莊曜宇、也有獲國際上化工安全首獎的徐啟銘等校友，他們毫無疑問就是東海教育的最佳代言人。

東海大學日前舉行68週年校慶運動大會，由全校各院系師生隊伍朝氣蓬勃依序進場，化材系喬裝可愛的小恐龍，展現活力與青春。(照片/東海大學提供)

作為全台第一所私立大學，東海大學日前舉行68週年校慶運動大會，由全校各院系師生隊伍朝氣蓬勃依序進場，其中最受人矚目的有化材系喬裝可愛的小恐龍、政治系扮演各國領袖、國際學院學生高舉各國國旗、而音樂系更是帶著樂器活力演奏進場，展現活力與青春。東海張國恩校長指出，除了校慶運動會外，今年第24屆傑出校友也別具一格，有美國大學校長李明東、美國企業研究機構首席科學家王奕嵐、獲得師鐸獎的惠文高中校長陳建銘、紮根教育並擴大化工產業服務範圍與影響力的大學講座教授徐啟銘、長期致力跨域研究並於國外返台擔任研究機構重要研究主管的莊曜宇以及獲諾貝爾獎得主推薦的年輕學者巫怡家，對於他們傑出的表現，東海全體師生與有榮焉。

東海68年來從紅土走到綠意，傑出校友的選拔已到了第24屆，這不僅表示東海大學師長教學成功、也是東海學生共同努力的成果。(照片/東海大學提供)

東海大學董事長吳清邁表示，東海68年來從紅土走到綠意，傑出校友的選拔已到了第24屆，這不僅表示東海大學師長教學成功、也是東海學生共同努力的成果，其中，24屆化工系徐啟銘，現為雲林科技大學第一位特約講座教授，曾成立製程安全與防災實驗室、獲得國際上化工安全首獎，將製程安全實際應用於化工生產流程，以保障勞工安全衛生，並以持續紮根教育及創新化工產業服務範圍與影響力獲選此次傑出校友。對此，傑出校友徐啟銘表示，感謝東海大學在文哲史的教育灌溉，滋養他到現在，也藉著東海學生的那股傻勁完成很多事情，至今仍感謝系上老師的引領。

校長張國恩進一步指出，在眾多傑出校友中，28屆生物系莊曜宇也相當亮眼，他從美國哈佛大學博士畢業後，於美國國家衛生研究院工作，成為生物晶片開發和應用的先驅之一，從生物晶片、基因體學、精準醫學、AI醫療和腸道菌研究，開發多種基因資料庫和分析方法，為精準醫學和生物資訊領域帶來了重要突破。

傑出校友莊曜宇表示，再次返回母校接受此獎項是無上的光榮，過去在東海貫徹勞作制度，讓他在走入學術研究與人生時，也秉持著校訓。莊曜宇指出，他自己喜歡創新，從癌症生物學跨域至電機，更成為生物學背景在台大電機系教書第一人，實踐自己的過程中仍不斷思考如何幫助台灣生醫產業更上層樓，感謝東海的滋養與肯定，成為自己現階段的里程碑。

張國恩校長說，創校68年以來的東海大學培育出在各大領域皆有建樹的校友，其中最廣為熟悉的包括古典玫瑰園創辦人黃騰輝、微笑單車董事長劉麗珠、名建築師姚仁喜、名建築師姚仁祿、雄獅董事長王文傑等傑出校友，張國恩校長對於東海創校至今培育無數成就斐然的傑出校友感到驕傲，尤其培育出于君方等14位中央院院士，更是多數國立大學所望塵莫及，不僅再次凝聚校友用行動愛東海的力量，未來東海也將持續秉持求真、篤信、力行的校訓，堅定地往前進，邁向卓越的一流大學。