玄奘大學與德國歐斯納布呂克大學Universität Osnabrück簽定學術交流協議，其目的在於增進學生之國際觀與視野、充實專業知識及語言運用能力及落實高等教育深耕計畫，深化學術交流，並提昇國際能見度。而該校社會科學院楊麗娜老師也自2017年11月起進行第一期、2018年4月第二期、2018年11月第三期連續執行3次移地計畫，前往德國歐斯納布呂克大學(Osnabrück Universität)進行境外移地教學活動。後因疫情因素仍透過視訊方式與德國進行線上交流。

隨著疫情解封，雙方再次合作，展開兩校第四期實地異地教學，以銜接歐盟新依拉斯穆斯計畫ERASMUS+ 2023新一期程。藉由實地之考察與交流，進一步提昇玄奘大學之國際能見度，推動學校教師積極參與學術活動，協助學生申請歐盟獎學金為學生圓歐洲交換生之夢。

玄奘大學法律學系師生境外移地教學，參訪德國波昂Bonn大學。(照片/玄奘大學提供)

此次計畫由玄奘大學申請教育部深耕計畫，提供機票費用和支持異地學習活動，參加同學須參加計畫所要求之相關研習與課程活動，包括法學德文課程選修、語言加強訓練、行前培訓課程及行前說明會。

本次參訪團隊由法律學系楊麗娜老師帶領學生7人，至歐斯納布呂克大學法律學系，入班中國法制組參與專業課程，並至歐斯納布呂克地方法院旁聽法庭審理與法官Stefan Blum進行座談。此外，他們還將參訪波昂Bonn大學法律系、科隆Koeln大學法律系與當地學生交流，實地體驗科隆大教堂、海德堡異國文化與民情風俗。