龍華科技大學觀光休閒系學生團隊，由系上王素君老師指導，參加2023年全國聖母盃舞龍舞獅錦標賽，團隊展現出龍獅的柔美身段與精氣神韻，順利從全國各地33個單位、200多位參賽選手中脫穎而出，最後勇奪大專社會組南獅單獅項目、大專社會組舞龍項目雙料冠軍，舞龍項目並獲頒最佳表演特優獎，表現非常優異。

為弘揚傳統民俗文化，結合地方廟宇特色，並提倡正當休閒活動，強健身心體魄，同時增進民間及校園舞龍舞獅社團交流，由台北市體育總會舞龍舞獅協會及財團法人關渡宮聯合辦理的2023年全國聖母盃舞龍舞獅錦標賽，賽會共區分15個競賽項目，來自全國各地好手激烈競爭共同競逐，比賽現場鑼鼓喧天響徹雲霄很是熱鬧。

龍華科大舞龍項目並獲頒最佳表演特優獎，表現非常優異。(照片/龍華科大提供)

龍華科大觀休系學生陳冠逸、詹文賀、楊宸宇、陳柏翔、高瑋宏、黃振禹、張惟竣、徐立凱、郭宇哲、陳家寶等10位同學為龍獅戰鼓隊社團成員，涵蓋一至四年級，學長揪學弟組團報名參加大專社會組南獅單獅，以及大專社會組舞龍2個競賽項目。

大專社會組南獅單獅項目，由黃振禹與張惟竣同學搭檔出賽，一開場即吸引現場觀眾的目光，獅頭表演過程偶爾耍賴，偶而逗弄，表情甚是可愛，與獅尾的搭配默契，唯妙唯肖，分充展現出獅子活潑可愛又俏皮的一面。

而龍具有高貴、神聖及權威象徵，龍華觀休系學生與民間峰之藝龍獅團合作演出，以穩健步伐，在行進間隨著鑼鼓聲快慢分明節奏，將龍的遊藝、起伏、翻滾、纏絞及穿插等動作串聯，如行雲流水般流暢，同時展現出龍的柔美身段與精氣神韻，本校學生表現不俗，最終獲得肯定，大專社會組南獅單獅項目及大專社會組舞龍項目皆榮獲第一名。

成員楊宸宇表示：「前二年因為疫情關係，比賽暫停辦理，大家也很難聚在一起練習，今年我們已經大四了，在畢業前還能再次參加比賽，為校爭光我們也很開心。」

團隊擁有最專業的教練群，歡迎對龍獅戰鼓有興趣的學子加入。(照片/龍華科大提供)

指導老師王素君說，龍獅戰鼓隊的學生們，從高中開始就一起接受訓練默契十足，加上聘請峰之藝龍獅團高上峰教練加強訓練指導下，動作技術已有一定的穩定性與水準，儘管前幾年因為疫情阻礙訓練，但他們從出場就展現出絕佳的默契，可見基本功夫很是紮實。

王素君強調，學生在畢業前能有此表現，身為指導老師覺得與有榮焉，如今學生即將畢業，團隊也需要增加生力軍，舞龍舞獅運動對於身心發展皆有益處，團隊擁有最專業的教練群，歡迎對龍獅戰鼓有興趣的學子加入，爭取更多榮耀。