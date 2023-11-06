在競爭激烈的金融行業中，專業證照已成為衡量專業能力的關鍵指標。真理大學財務金融學系透過全方位的教育模式，課程涵蓋財富管理、綠色金融、金融實務以及數位金融等關鍵領域，培育學生成為全能型的金融尖兵，使得本校學生不僅理論基礎扎實，更在專業證照領域脫穎而出。

財務金融學系大四學生蔡昆宏同學截至本學期為止共考取了19張證照，成了名副其實的“超級證照王”。(照片/真理大學提供)

為了讓學生們在職場上更具競爭力，財務金融學系不僅加強專業知識的學習，更輔導並全額補助學生考取各類金融專業證照。過去三年裡，財金系學生考取的證照數量令人矚目，每學年平均近200張，總計補助金額達380,700元，學系也全力支援學生的專業發展，這一數字不僅反映了學生的努力，也彰顯了學系對於學生實務能力培養的重視。

最值得一提的是，財務金融學系大四學生蔡昆宏同學截至本學期為止共考取了19張證照，成了名副其實的“超級證照王”。他的成就不僅是對個人毅力和智慧的最大肯定，也是對學系教育模式的最佳證明。蔡同學表示，在大學四年裡，我努力考取了19張證照，過程有挑戰也有成就感，每一張證照都代表著我對財金的熱情及不斷學習的精神，也讓我更有信心迎接未來的挑戰。

財務金融學系主任林惠文教授表示，這是一個值得驕傲的時刻。我們的學生用他們的成績，告訴世界他們準備好接受任何挑戰。他們不僅獲得了證照，更藉由這一過程，鍛煉解決問題的能力，提升了自我管理和學習的技能，這些都是未來職場上不可或缺的軟實力。學生們的成功不僅是個人的榮耀，更是整個學系，乃至整個學校的榮譽。未來，財務金融學系將持續致力於全方位優質的金融教育，培育更多未來的金融尖兵。