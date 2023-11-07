第十五屆海峽兩岸電視主持新秀會於5日台北舉辦台北賽區菁英賽，在眾多報名中評選出30名選手參加本次台北賽區菁英賽，台北決賽競爭激烈，其中有已在業界富有經驗的主持人，更多是懷抱著主持夢想的大學生來參賽，展現出台灣主持人的多樣性與勇於追求夢想的那顆心。

本次主辦單位中華兩岸文經協會-宋智忱理事長表示，為學子們推動此活動，能夠讓大家有更多的主持才華被看見，希望活動能夠做出口碑並且一屆比一屆更好。擔任評委的玄奘大學大傳系李承中講師在採訪中給本次參賽選手的建議，整體表現都非常好，但少部分在口語表達還需要再多多磨練；評委溫偉群教授也表示，在兩岸交流中須展現出台灣特有的特色，基本功非常重要，上台前須做足功課；中天電視台劉盈秀主播也在總講評時建議大家賽後回家思考一整天的所有賽事，有時候在主持現場會發生預料未及的意外，是否能夠流暢的銜接是一門大課題。

第十五屆海峽兩岸電視主持新秀會參賽選手-李宜靜。(照片/中華兩岸文經協會)

在本次賽事中也有少數幾位選手是多次來參賽的，在每一次的競賽中吸取經驗與挑戰自我，也能夠在競賽中結識更多同樣有著主持夢想的新秀們，拓展視野增進自我，也恭喜本次比賽的三位優勝者，將代表台灣參加兩岸總決賽，期待他們能在兩岸總決賽拿下好成績，前進電視主持界的夢想舞台。