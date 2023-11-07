世新大學多個系所學生貫徹「數位傳播貫穿各學門、數據智能結合各專業」辦學特色，獲各界專業評審肯定，短短一個周末接連拿下「2023新北市學生影像新星獎」、最大獎「超級新星獎」、「2023新北校園廣告人」首獎等3大獎，以及「2023海峽兩岸電視主持新秀會」台北賽區優勝，用好成績擦亮世新金字招牌，也為影視媒體產業發展注入新的動力。

世新大學校長陳清河表示，世新學生能從眾多入圍者脫穎而出，非常不簡單，不僅作品富有特色、影片水準不輸專業人士，也讓各界看見世新人對於影像創作的無限創意，以及主持功力的多元性和活力，期待在影像創作的時代中，將才能結合創意，持續為社會帶來正向力量。

由新北市文化局於日前分別舉辦的新北校園廣告人與新北市學生影像新星獎頒獎典禮，世新大學及輔大同學團隊以作品《你也可以這樣搭》榮獲2023新北校園廣告人首獎，世新公廣系與廣電系學生團隊以作品《山海之王》拿下第三名，以及世新圖傳系學生團隊以作品《景點點點穴 青春山海線》獲得評審特別獎。

值得一提的是，首獎與第三名的指導老師皆為世新公廣系老師湯宗翰，指導團隊雙雙獲獎的他表示，《你也可以這樣搭》團隊來自不同科系和學校，剛好在製作能力上互補，公廣系的學生擅長策略與創意，口傳系擅長表達，全媒體學程與資傳系的同學則具有攝影基礎能力，輔大的同學有美學的底蘊，他花了比較多的時間在引導同學思考消費者洞察的觀點與創意的體現。而《山海之王》團隊則是充分利用在校所學與資源，選在世新智能攝製基地做拍攝，挑戰製作技術與創意，成功將新北市知名景點形象擬人化，並透過選秀節目模式凸顯廣告的價值，特別感謝學校協助技術上的支援。

此外，世新大學廣播電視電影系碩士班朱祥生的實驗片《曝光補償》，則勇奪2023新北市學生影像新星獎的「超級新星獎」，不僅抱回獎金40萬元，更創下該獎首度由實驗片奪得最大獎。朱祥生表示，實驗片不好拍，更表示沒想過會得獎。該片由深耕實驗電影研究與製作的名師、世新廣電系副教授李明宇擔任指導老師，獲知朱祥生拿下大獎，鼓勵他繼續創作。評審認為，該片精準掌握了家人間既疏遠又緊密的關係，導演既是面對親人逝去的家屬，也是理性掌鏡人，在衝突角色之間精準掌握了豐富情感。

世新廣電系碩士班朱祥生（右）以實驗片《曝光補償》勇奪「超級新星獎」。（照片/新北市文化局提供）

近日舉辦的第十五屆海峽兩岸電視主持新秀會台北賽區菁英賽，則是由世新大學新聞學系學生陳承獲得優勝，將與其餘兩位優勝選手代表台灣參加兩岸總決賽。主辦單位表示，今年報名人數大增，競爭非常激烈，台北賽區的優秀選手展現了台灣主持界的多元特色與魅力技巧，期待藉此促進海峽兩岸青年選手進行交流，了解彼此的文化和價值觀。