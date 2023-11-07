一年一度的全國火星任務競賽將於11月11日至12日結合台灣科學節，在國立台中自然科學博物館盛大舉行，吸引高中及大專生同台競賽，今年更有超過50支隊伍踴躍參與。科學發展與宇宙解密為人類生活帶來許多演進，主辦單位東海大學的理學院透過科學量能，創發火星生存應用體驗，更透過科學測試與競賽，盼齊聚民眾一同感受科學的奧秘。

火星科展為台灣唯一利用科學方法解決火星生存問題的競賽，學生除了提出基礎科學理論外，也要在現場展演與評審及民眾互動，活動中更涵括無人車避障賽和火星車降落賽，各路好手齊聚科博館，進行火星任務競賽激烈較勁，也為台灣科學節帶來一波緊張刺激的科學熱潮。

東海大學理學院院長黃皇男表示，今年無人車避障賽提高難度加入了不同坡度，考驗選手的無人車硬體設定以及編碼能力，而廣受歡迎的降落比賽，今年更是模擬火星車實際降落的場域限制與過程，參賽學生必須設計出精準的降落設備，讓火星車由無人機從40公尺高空投射艙釋放降落，並透過數位傳感器判讀火星車姿態進行評比，成為今年全國火星任務競賽暨台灣科學節的重頭戲。

黃皇男院長也指出，除了全國競賽外，主辦單位東海大學於科博館展出為期兩周的官方展示，由理工及國際學院各科系展現科學能量，打造降落之後的火星生存主題，有碳中和火星屋、離子引擎、火星元素化學分析，火星環境能源利用等科普展示，讓科博館參觀民眾有更多火星科學應用的體驗，同時，東海管理學院也推出火星版無人販賣機，讓火星生活更具想像力。

東海大學表示，火星官方展示整合了東海各院系所專業理論，讓參觀民眾體驗高等教育在不同跨專業領域的應用能量，火星任務競賽除了帶動熱門太空議題外，在解決火星生存問題的同時，更是積極面對地球環境氣候變遷所帶來的生存威脅，啟發學生有更多想像空間，更為台灣未來的科學應用投入更多知識量能與創新的可能。