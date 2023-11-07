因應國家語言發展法於108年公布施行，111學年度起本土語文及臺灣手語於國小、國中及高級中等學校的部定課程同步實施。為使各學校順利實施本土語文課程、推展原住民族語文及兼顧學生學習需求，由教育部國教署補助國中小族語開課所需經費，支持學校依照學生選填意願開設各類族語相關課程，協助學校辦理多元文化相關活動，鼓勵學校以活潑的方式推動本土教育，其中包括花蓮縣立吉安國中、花蓮縣水璉國小及屏東縣望嘉國小，皆運用豐富的教學資源推動族語，藉此提升學生學習動機並有亮眼的族語表現。

以花蓮縣立吉安國中為例，該校族語課程搭配世界母語日活動推動文學閱讀，教授太魯閣語的教師黃麗俐導讀太魯閣族語繪本、安排讓學生學習傳統的藤編製作；阿美族語教師夏月美則教學生辨識阿美族採集的野菜，並邀請《太陽的孩子》（Wawa No Cidal》）導演勒嘎•舒米（Lekal Sumi Cilangasan）談族群與土地劇本與電影的誕生；課程授課方式多元，提供學生實際參與的機會，讓族語課程不僅具文化性同時也包含實踐力，該校更積極推動族語認證，讓學生可依年級、階段取得該語言初級、中級認證。

花蓮縣水璉國小學生數僅有30人，由校長呂俊宏推動族語教學及族語認證，除了學生之外，包括校護、幼兒園主任都通過族語中級認證，特別的是在校內更成立「PADAWDAWAY光影劇團」，讓孩子透過戲劇學習族語，並了解自己的文化和族群歷史，並在111年度全國戲劇比賽以【巨人阿里嘎蓋：起源】拿下特優的成績。該校以戲劇作為族語課程亮點，讓學生了解本身族群文化的同時，透過語言、文化、藝術課程拓展學生視野，也提升學習趣味性。

屏東縣望嘉國小採取主題式教學方式，將實作融入教學，教師除了日常用語課程及傳統歌謠教唱外，也安排了介紹、採集吉拿富食材並製作和月桃編織等實作課程，該校在全國原住民族語單詞競賽榮獲五屆特優、全國語文競賽中排灣族語朗讀也榮獲四屆特優，在族語競賽中屢創佳績。

國教署表示，在各校擁有多元族群的條件下，學校課程豐富且具特色，致力於讓各族群的語言可以結合課程學習，讓族語成為生活中的一部分，實踐在日常中使用族語的機會，期望透過豐富的教學方式及師生間的互動，在提升自身族群認同的同時，也能尊重不同的本土語言和文化。

望嘉國小學生實作吉拿富。(照片/教育部提供)