2023英國伯明罕翻糖裝飾藝術(Cake International)國際競賽是全球最大的實體競賽，集結了來自世界各地的翻糖高手。此比賽在英國伯明罕已舉辦30年，評審們在高級評審和首席評審 David Close 的指導下，誠實、公正地進行評分，展現來自世界各地的蛋糕藝術家的才華。醒吾科技大學不但是台灣唯一參賽的大學，來自觀光餐旅學院餐旅管理系的五位同學，更榮獲2金4銀1銅2優勝的好成績。

在2023新北市技能競賽就拿到金獎的餐旅系徐子涵表示，這次比賽作品「呆萌鴨的奇妙旅行」榮獲金獎及「走過四季，相識在四季」榮獲銀獎非常開心，從設定主題、設計、製作到修改，準備時間長達半年以上，從國內比賽走進國際，很高興能夠在20歲就達成國外競賽並取得金獎的夢想；另一座金獎則是由餐旅系蔡昀晏拿下，這是他升上大學後的第一場比賽，作品「救贖」發想至大英博物館裡的古埃及藝術作品中，阿努比斯常常出現在陵墓壁畫和陪葬品上，他的形象代表著死者的保護和神聖儀式的監督、亡者在前往死後世界的旅途上的守護者，引領他們到達安息之地，並受到再生和救贖。

特別一提的是餐旅系徐銘翊，作品「海陸總匯」不只榮獲初學者銀獎，還得到初學者最高分的榮譽。他特別感謝醒吾科技大學的黃寶元院長提供了完善的場地和資源，還有陳國勝師傅、張哲維師傅、宋應欣師傅的教導，最感謝的是家人朋友們在自己低潮的時候推了一把，才會有現在的好成績；鄭伃倢此次作品「壓力怪物」榮獲銀獎及作品「神秘的占卜師」榮獲銅獎。從高中開始學習翻糖這項技術，也曾經參與過翻糖動態與靜態展示等各式競賽，但這場國際比賽讓自己明白到人外有人、天外有天，自己的技術還有許多不足，還需要向各國的選手們學習。餐旅系陳泓豫的作品「涅槃重生」在這次的比賽中榮獲了銀獎，陳泓豫表示一直以來都在特別專精糖霜與翻糖，感謝在自己的堅持與努力才能有今天的成就。

餐旅系主任許燕斌表示，自己也是第一次帶隊來英國伯明罕參加歐洲最大的糖霜餅乾、翻糖蛋糕比賽，這是把烘焙跟藝術結合在一起，非常重要的歐洲競賽之一，學生們準備了半年多的時間，訂飯店、機票、行程皆須自行安排，充分展現大學生自主、研發、團隊的精神。