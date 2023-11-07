嘉南藥理大學師生創新研發成果耀眼國際獲獎不斷，不僅在「2023年台灣創新技術博覽會」中，勇奪金牌獎；也在2023年第14屆IIIC國際創新發明競賽榮獲1金3銀；並且參加「2023智慧科技應用創意競賽」的團隊更是全數入圍，奪得銀牌、最佳創新應用獎、最佳實作技術獎及佳作的好成績。

在「2023年台灣創新技術博覽會」中，化粧品應用與管理系教授梁家華研發的「可活化能量、抗皺、抗發炎及美白的蘭花芽胚組織萃取物」作品，從近530件作品脫穎而出，奪得金牌獎，其以蘭花最具有活性成份的莖節生長點之再生植物細胞，製成芽胚萃取物添加至保養品中，具有活化能量、亮白及修護等效用，目前已技轉廠商並量化生產販售。

在第14屆IIIC國際創新發明競賽奪下金牌的「紅藜殼乙醇萃取物減緩糖尿病腎病變機能性研究」，由保健營養系教授陳師瑩指導碩士生洪宛愉及大學生陳炎廷，利用紅藜殼廢棄物進行研究，驗證具備輔助調節血糖及減緩糖尿病腎病變的生物功效，除有助提升紅藜經濟效益，也帶動農業生技相關產業的發展。銀牌獎則是由已在今年第五屆綠點子國際發明競賽獲得鈦金獎的「數位化銀髮功能性桌遊平台」獲得，該作品由智慧健康數位服務學士學位學程黃煒盛老師指導的專題生Alyssa Katsuyama Wang及黃品瑞研發，結合失智評估量表設計出延緩老化失智的遊戲，開發出整合型的「桌遊柑仔店」，使用桌上型觸控式螢幕方式，一機多種遊戲增加銀髮族互動機會，延緩失智老化。

其它銀牌獎為職業安全衛生系教授賴振立指導環境工程與科學系學生溫紹鈞、邱彥桓、林志頡合力研發「PVDF中空纖維膜之碳捕捉技術」及資訊管理系副教授張峻彬指導資管系學生尹信琇、郭瑋杰、張紘瑋研發的「智慧共生培育系統」。

「2023智慧科技應用創意競賽」銀牌獎，則由環工系蔡宏瑋、生活系郭軍騐組成智慧牢鼠檢測團隊之「智慧牢鼠監測站」作品獲得此殊榮，該作品首創遠端監控追蹤捕鼠器即時通報服務系統，在觸發補鼠陷阱後，利用感知器立即通報系統，即時清理協助企業解決鼠害引來的問題。

校長錢紀銘期許嘉藥師生能進一步推廣產學研發成果，將專利申請外進而透過技轉成為商品化。副校長兼研發長張翊峰也表示，此次學校獲獎作品最大特色不僅在於其高實務性，且許多技術均已受業界肯定，並成功商品化或是即將導入市場，為目前產業提供有效的解決方案。