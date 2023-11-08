對大部分的人來說，一生有90%時間都是待在室內的，而牆面的面積有地面的3倍之多，牆面的塗料選擇影響著我們的健康。試問魚缸的水如果不乾淨魚還能活嗎?室內裝潢以及牆面的塗料會間接影響到我們的健康怎麼能不小心呢？ 11月8日夢想淘心室【曉宇宙~曉曉問大大】特別邀請得利油漆的林安妮行銷總監和台北市室內設計師公會蘇健明常務理事一同來到節目中，分享如何讓生存的空間更環保與健康，以及在選擇油漆上或是裝潢上的小撇步。

蘇常務理事是一位同時擁有建築博士的學歷的專業室內設計師，他分享聽眾一個業界術語-「建築客變」，意思為當民眾購買預售屋時，可以事前提出自我的要求，例如可能希望床邊的插座多一個或是格局的小變動，都可以在此時提出來，這一個流程跟作業方式會為屋主減少後期施工的預算，還能減少我們對地球環境資源的負擔和浪費

2023年「野麥黃」成為得立塗料與國際設計專業人士共同選出的年度色彩，過去兩年在疫情之下，大家與群體互動減少，較著重於自己身心靈的發展因而推薦貼近大自然的野麥黃。而最新2024的年度色彩則是「瑰蜜粉」，透過色彩為居家打造「歸屬感」，是一個男女老少都可以接受的溫柔粉色。此外得立塗料也提供超過2000種的顏色供大眾選擇，透過電腦的配比可精準的提供正確顏色，購買也不需受限地點和時間。

陽光、空氣和水是我們生活上很必要的三環，蘇健明常務理事也從這三環節提供聽眾裝潢的小撇步首先針對陽光的部份，會建議更換Low-E玻璃，減少室外陽光對於室內環境造成的傷害，或添加好的建築隔熱模，可節能和減少皮膚的老化；空氣的部分，規劃初期就把除濕系統納入，可讓室內的濕氣維持在一個健康的狀態，也能把空氣做有效的交換，釋出室內的二氧化碳，與新鮮的氧氣交換；而水的部分，全戶過濾系統可以讓我們自來水中的氯氣大幅地降低，龍頭的使用上，不管是廚房龍頭還是面盆龍頭，如果採用無鉛龍頭，可以去減少鉛金屬融入到水裡頭。

甲醛已經被WHO列為第一類致癌物，它會隱藏在木作家具中釋放長達10～15年，得利油漆的林安妮總監則分享一款叫做「竹炭健康居除甲醛乳膠漆」，它有「主動去除95%甲醛」的功能，此漆添加了主動除醛配方，讓甲醛的分子式CH2O，經過配方吸住碳分子後，把H2O吐回去空氣裡面，所以CH2O就會被拆成C跟H2O，就把甲醛的分子是給化解掉了。假設牆面塗了這款健康居的除甲醛乳膠漆，就相當有一個24小時的除甲醛的空氣清淨機在運作。化被動為主動的提升居家健康，想了解更多打造健康的室內環境方法，或是煩惱空間如何配色的話，快來收聽今天的【曉宇宙】節目。

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