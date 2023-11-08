為推廣新住民多元文化，教育部國教署自112年起恢復實體「新住民子女國際交流」，鼓勵我國學校與越、印、泰、柬、馬、菲、緬等東南亞七國進行雙向的國際交流學習經驗，提升學生們的國際視野，強化不同文化彼此間的認識，進而展現新住民子女跨國多元文化與語言優勢。

教育部國教署自106年起推動「新住民子女國際交流活動」計畫，透過雙向的國際交流學習經驗，建立國際友誼，以國立員林高中為例，107年度與印尼泗水的星辰高校締結為姊妹校，107、108年度皆出訪該校進行校際交流，體驗當地的薑黃飯、傳統樂器Gamelan，參觀潛水艇博物館與清真寺等在地文化。109至111年疫情期間，雙方仍以視訊方式持續進行校際交流，除了互相介紹在地傳統文化之外，也分享彼此疫情下的生活體驗。

此外，國立員林高中於今年10月中旬再度出訪參觀印尼泗水總督府、菸草博物館、獨立紀念碑等在地文化景點，並安排在星辰高校入班交流，居住於寄宿家庭實際與星辰高校的師生交流互動，感受當地的教育活動，讓學生透過理解臺灣與印尼文化間的異同，開拓國際視野，另印尼星辰高校師生也將於12月回訪臺灣，強化雙方交流與學習。

國教署表示112年度「新住民子女國際交流活動」校際互訪，計有108位本國學生參與，包含92位新住民子女學生；而東南亞國家有86位學生來訪，期待在疫情過後，能持續擴展我國與東南亞學校的教育交流，加深雙方實質的友好合作關係，讓後疫情時代的新住民子女國際交流活動開啟全新的篇章。