新北市教育局與《天下雜誌》教育基金會今日在國立臺灣圖書館演藝廳舉辦「2023國際閱讀教育論壇」，以「閱讀，共好臺灣」為題，吸引450名教師前來朝聖。教育局表示，新北市推動閱讀教育多年，已有豐碩成果，除了完成全市273所學校的圖書館改造、設立26座社區共讀站，更於112年度推動國小圖書館智慧升級計畫，全面引進自動借還書系統及數位科技融入閱讀教育。

教育局副局長歐人豪表示，閱讀教育是全民的責任，從公部門閱讀教育政策的規劃、制定及資源提供，到民間資源的人力物力投入，並與家庭攜手陪伴，讓閱讀從小扎根；透過閱讀來學習、發覺個人潛能，進而能夠共感與理解別人的需要，形成意見、提出建言，進而投入社會參與、創造共好社會。

《天下雜誌》教育基金會17年來前瞻國際教育發展新趨勢，邀集國內外教育專家學者，由基金會安排專業講師分享國際教育改革的經驗，以閱讀為核心展開多元豐富的議題深究和實作分享，帶動提升閱讀教育，也激勵教師重新看見教學的熱忱與初衷，為下一代創造更美好的未來，開拓臺灣教育新視野。

新北市2019年即領先全臺首先發布《新北市永續發展目標地方自願檢視報告》，透過 SDGs接軌國際，向世界揭示新北的永續決心。本次論壇主題「閱讀，共好臺灣」，包含了平等教育、聯合國永續發展目標(SDGs)、永續閱讀等子題。永續發展需要理想，更需要實際行動!新北的閱推教師們利用3年的時間，預計113年完成研發17個SDGs課程模組；國高中學生則是透過參與全球公民培力計畫，提出國際倡議行動方案；同時致力推動將閱讀向下延伸到學齡前的幼兒和家庭。

埔墘國小老師蕭文琦表示，除了在校內、校外的閱讀共備外，也從本次的閱讀論壇中獲取更多閱讀能量!這是一場年度盛會，在閱讀與寫作、翻轉閱讀、數位閱讀，到重啟閱讀等過程中，為自己帶來閱讀教學上新的刺激與想法。德音國小老師周亞薇認為，透過參與國際閱讀論壇，不僅讓現場的老師向外打開視野，同時也向內審視自己教學，在閱讀的核心上，激化更多的可能，最終回應到永續與共好的社會上。

教育局表示，新北市自109學年度起與國立臺灣師範大學合作，試辦全國首創智慧適性閱讀計畫，並於112學年度起全面推動，透過適性測驗，呈現學生各個閱讀能力面向優劣勢，再結合圖書分級推薦書單及適性教學策略，達到智慧適性閱讀的目的，更藉由前後測數據實證學生在閱讀理解各個面向都有顯著進步；同時，教育局致力推動「校校有閱推教師」政策，運用科技輔助閱讀，讓新北孩子的智慧選書、聰明閱讀，閱讀力大躍進。

2023國際閱讀教育論壇吸引全國各縣市多位教師共同參與。(照片/新北市政府教育局提供)