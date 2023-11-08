國立臺南大學第36屆傑出校友當選名單於日前揭曉，分為4類，共有8位得獎人，分別是教學類為蘇彥寧、楊易霖校友，行政類為莊政道、張茵倩校友，學術(含創作)類為黃滄海、吳婷婷校友，服務類為方惠生、蘇泰安校友。得獎者將於12月16日在南大125週年校慶慶祝大會中由陳惠萍校長親自頒獎表揚，並接受全體師生的祝賀。

教學類傑出校友：蘇彥寧主任，南大97級社會教育學系、99級教育學系科技發展與傳播碩士班畢業，現任臺南市東區勝利國民小學總務主任。蘇主任致力於數位學習領域在中小學教學現場之研究，榮獲臺南市師鐸獎、教育部行動學習傑出教師獎，也長期指導學生參與資訊科技競賽並屢獲獎。楊易霖組長，南大100級教育學系課程與教學研究所碩士畢業，現任臺南市七股區樹林國民小學學務組長。楊組長用科技翻轉偏鄉，落實科技生活化，讓孩子喜歡探究、願意解決問題、與他人分享，為學習開創新藍海，榮獲教育部師鐸獎、SUPER教師全國評審特別獎、教育部國中小行動學習推動計畫傑出教師獎。

行政類傑出校友：莊政道校長，臺南師院82級初等教育學系畢業，現任嘉義縣太保市南新國民小學校長。莊校長相信愛與榜樣是改變人心的關鍵，翻轉兩所百年老校，榮獲教育部校長領導卓越獎、教育部部師鐸獎、教育部教學卓越獎金質獎及銀質獎。張茵倩校長，臺南師院89級初等教育學系畢業，現任臺南市關廟區保東國民小學校長。張校長認為教育不是移山填海的工程，是細針慢活的刺繡，曾帶領學校團隊榮獲教育部閱讀磐石獎，為偏鄉小校翻轉教育寫下新頁，榮獲教育部師鐸獎、臺南市校長教學領導績優評選為特優。

學術(含創作)類傑出校友：黃滄海教授，臺南師院84級初等教育學系畢業，現任國立成功大學體育健康與休閒研究所教授。黃教授擔任國際期刊之評審委員及國內中文期刊之審查與編輯群，並曾擔任國家運動訓練中心運動科學處處長，獲臺南市推展學校體育有功人員獎。吳婷婷教授，南大97級數位學習科技學系碩士，現任國立雲林科技大學技術及職業教育研究所特聘教授兼技職所所長、師資培育中心主任。吳教授致力於資訊科技提升技職教育，並發表多篇國際期刊，擔任國際知名SSCI期刊客座主編及審查委員，榮獲國家科學及技術委員會傑出研究獎、資訊月「傑出資訊人才獎」等，並入選史丹佛大學2022年全球Top 2%頂尖科學家。

服務類傑出校友：方惠生主任，臺南師院83級初等教育學系畢業，現任彰化縣學生輔導諮商中心主任。方主任協助彰化縣建置以諮商輔導專業為架構之三級輔導體系，除成立心理諮商中心之外，更申請為合格的醫事場所及諮商實習機構，提供全國諮商心理相關研究所學生申請實習，榮獲教育部學生事務及輔導工作傑出行政人員、教育部友善校園學生事務與輔導特殊貢獻人員獎項。蘇泰安總經理，南大108級高階管理碩士在職專班畢業，現任統一棒球隊股份有限公司總經理暨領隊。蘇總經理接任職棒統一7-ELEVEn獅隊總經理暨領隊後，帶領球隊榮獲中華職棒聯盟3座總冠軍、6座季冠軍及一次亞洲職棒大賽亞軍，是目前中華職棒榮獲最多總冠軍的球隊。並帶領統一7-ELEVEn獅隊進行校園巡迴指導，厚植基層棒球實力，不僅提倡運動，更回饋社會。