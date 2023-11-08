親子天下辦理2023「教育創新100」，以「向真實世界學習」強調專題式寫作與自主學習探究，新北共計18個單位獲獎，全國第一。今日於市政會議獻獎，劉和然副市長肯定新北教師專業的創新動能，鼓勵老師以PBL專題式的學習，深化永續議題的影響，持續推動各校結合新興議題，發展多元特色課程，提升競爭力。

以「北大峽鳶」課程榮獲「課程/教育創新」獎的北大高中團隊，強調教育創新就是從人、文、地、景、產發掘地方獨特性，並透過課程激發學生的創意與活力，共同實踐地方創生。時任北大高中教務主任朱肇維表示，地方學是地方創生的關鍵基礎，透過對在地的理解，並結合學生的創意發想，不但提供學生展現的舞台，也給予社區產業最直接的幫助，課程中不但開發了文創茶包等系列文創產品，也結合GIS數位技術發展三峽茶鄉數位走讀地圖，更運用AI辨識技術協助在地茶農進行採摘決策，很開心看見孩子們在新課綱下透過真實情境的學習，學以致用，在地方的需要上看見自己的責任。

永平高中蔡雅涵、洪淑玲、陳祥三位老師以「從永平出發，向世界找答案」榮獲「課程/教學創新」獎，老師們深信經過教與學的深度對話與實作，可以培養學生們改變未來生活的能力。因此除了在課堂上的教學，老師們也帶學生走出教室，以生活環境做為學生的另一個教室。校長沈美華表示，SDGs是全球邁向永續的行動之路，而永續城鄉課程就是教孩子從學校所在的都市環境出發，觀察在地環境特色、都市問題，並加入國際案例探討，思考如何讓我們居住的城市變得更好，利用這樣課例與國際姊妹校交流，讓學生從在地思考躍升為國際視野。

榮獲「偏鄉創新」的『瑞芳高工慢萌坊』教學團隊，是一群特殊教育餐服科教師結合室設、製圖、機械、應英及資應五科師生，進行普特課程融合，利用課程中互動學習，培養同理心與換位思考。校長潘泰伸表示，學校透過創新、跨專業課程設計，學習生活創意，期待讓學生進入社會前，能擁有跨領域合作及應用專業力，傳遞幸福美味。

榮獲「課程/教育創新」獎及「企業特別獎」的中港國小，團隊教師成員來自自然、資訊、藝術、閱讀和童軍等不同領域。校長李後榮表示，學校致力推動創客教育，包含因應新冠肺炎的疫情，有讓小朋友設計防疫相關用品像是面罩、自動噴灑酒精的裝置等。此外，面對海洋環境的議題，老師親自帶領學生淨灘，拜訪海廢中心，瞭解海廢對生物、環境的影響是日益嚴重，學生開始思考如何倡議保護海洋的行動，於是辦理結合環境教育並利用海洋飄流廢棄物的藝術成果展「海洋守護者-名畫代言人」。

教育局表示，新北教育全國領航，不僅在親子天下「創新100」入選全國第一，同時在第四屆「未來教育臺灣100」獲獎件數也是全國第一。新北教育將以「以學生為中心 為幸福而教」，持續推動創新實驗教育及優化偏鄉地區學校的環境，縮短城鄉差距，落實機會均等，同時打造智慧學校，透過AI與科技化輔助學生學習，讓每個學生都有數位導師，關注學生學習的差異，促進學生自主學習。