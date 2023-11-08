龍華科技大學近5年來與樂生療養院合作「樂生生樂」大學社會責任實踐計畫，展現師生學以致用的創意與熱忱，重現樂生院區場域風貌，促進樂生公衛教育園區地方特色之發展，日前舉辦113年期末成果展，由葛自祥校長、樂生療養院施玲娜院長共同邀請教育部技職司柯今尉副司長、暉致醫藥公司張博勝總經理、新北市新莊區朱思戎區長、桃園市龜山區張嘉平區長、龍華里王珏里長等來賓出席，一同見證雙方合作迄今的豐碩成果。

龍華科大校長葛自祥表示，學校長期深耕在地、敦親睦鄰，展現對地方文化高度重視及弱勢團體之關懷。樂生院區地處迴龍、新莊、樹林三大城市交會處，是新莊迴龍地區最具文化與歷史意義的場域，記錄台灣漢生病的發展歷史，更是全球現存漢生病少數的園區之一，並獲文化部選為世界文化遺產潛力點。院區除擁有深厚的文化蘊涵，更有豐富自然生態樣貌。

葛校長指出，龍華科大自107年起與樂生合作進行場域重塑樂生風貌，促進文化振興，結合學校資源及師生專業，逐步推動樂生公衛教育園區地方特色之發展。計畫實施5年迄今，師生團隊除運用全息(Hologram)投影、立體虛擬實境(VR)及擴增實境(AR)技術、影音數位典藏及App智慧E化導覽等技術，協助樂生園區活化既有歷史建物及設施，結合科技及人文，真實重現樂生歷史樣貌，向世人展現樂生園區獨特醫療價值和文化意涵。

今年的「樂生生樂」—樂生園區期末成果展，師生團隊運用「在地素材」、「文化創意」及「互動科技」為素材，展現創意，例如遊戲系師生以沉浸式虛擬實境形式，還原樂生療養院內王字型建築空間，透過擬真操作讓大眾感受沉浸式視覺效果及豐富的互動型態；而《抗菌之戰，守衛家園》則透過遊戲，讓大家了解漢生病的相關衛教知識。

遊戲系還以機器人智慧車，製作樂生園區導覽地圖，機器人智慧車可以在不同導覽地圖上循跡移動，並可使用紅外線遙控器控制及語音說明功能。由於樂生後山有許多植物，遊戲系師生選出12種樂生園區植物，搭配所在地建物，做出樂生專有的花草月曆，師生並透過桌遊、紀錄片來記錄樂生的人事物，讓外界能更容易認識樂生。而《磚美於前》則是文創系師生運用「在地素材」加上「文化創意」，將樂生建築物的建材做為發想，做成盥洗組等實用的日常用品。

另外，龍華觀休系師生團隊也邀請贊助企業前進樂生，以活潑生動的極球運動，帶領長輩一同增進心肺適能、肌肉適能及柔軟度，在輕鬆愉快氛圍下，歡喜來運動促進健康；同時也邀請「青彤樂坊」以傳統國樂佐以現代電子琴，將音樂演奏會現場帶到樂生院區，優美樂聲，散播歡樂、幸福與愛，讓院區充滿活力，實踐樂生公衛教育園區地方發展特色。

計畫主持人、龍華科大學務長王延年則指出，龍華科大與樂生園區僅約1公里，學校師生長期推動深耕在地、敦親睦鄰，展現對地方文化高度重視及弱勢團體之關懷。藉由本項計畫實行，教師帶領學生參與實作，將所學創意、技術實地運用在促進文化發展與保存。已有超過千位以上師生前往樂生園區，深入瞭解園區歷史與文化，並關懷年邁院民，觸動年輕學子感恩的心。

王延年強調，龍華科大居中扮演串連產、學研、社區合作之橋梁，並動態調整擴大USR計畫特色目標，期望由漢生病人權等關懷，提升至台灣公衛教育傳播與關懷，計畫成果並可機動性隨時至各校及處所進行公衛教育與展出，因時制宜成為流動教育中心，同時整合互動科技成果，發展樂生數位博物館，以更符合民眾關心議題，激起更多共鳴，提升國人對公衛認知，實踐大學社會責任。

樂生療養院施玲娜院長(左)致贈感謝狀，感謝龍華科大對地方文化重視及關懷弱勢。。(照片/龍華科大提供)