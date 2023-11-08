第10屆青年超新星文學獎於日前揭曉，東海中文系碩士班學生涂瀞尹以短篇小說〈忘記帶錢的痞子〉榮獲優選佳績。此獎項由文化部贊助指導、印刻出版社主辦，是文壇中著名的「獎中之獎」，唯有各大學院校中的小說第一名得主才能參與角逐，今年共有31間大學派代表參賽，最後選出五位得獎者。

涂瀞尹表示，此次投稿作品描寫一位喜愛3D動畫的學生製作模型人偶的過程，使用後設技巧，由模型人偶的第一人稱視角作為旁觀者，再對應到主角個人的家庭記憶與衝突，作品結合了文學技巧與電腦動畫產業的面貌，試圖讓藝術、社會、時代與科技相互交織對話。涂瀞尹說，對於從小熱衷於迪士尼與皮克斯的她而言，能在迪士尼一百週年的此刻拿到這個文學獎，是一件殊榮，也想將本篇作為對迪士尼的一個賀禮。

涂瀞尹進入東海中文研究所後，也陸續獲得教育部文藝獎，以及國家藝術基金會的年度創作補助，她的作品更受到中華民國筆會的關注，翻譯成英文刊登。除了寫作與閱讀，這些精進自己的方式外，同學間互相的作品討論也很重要，自己在教授周芬伶、教授劉淑貞的課堂上，學到各種評論分析作品的方法，透過閱讀同學的作品，相互給予反饋，讓看似孤獨的寫作，因為有夥伴一同砥礪向前，讓旅程更加有力量，而東海中文正提供了這樣的環境，就連美術系、建築系的學生也會聞名而來，參與這類創作課程。東海中文系主任高禎臨表示，東海中文所在古典與現代方面是均衡發展的，一方面可以讓學生專注在自己的創作，一方面去吸收更多中國古典的知識，透過課堂更可以接觸到西方文學的作品，帶給學生全方位的課程和學習養分。