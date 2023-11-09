第49屆曾虛白先生新聞獎7日揭曉，世新大學新聞學系學生製作的「台灣濕地守護者 打造瀕危植物中途之家」、「廢寶特瓶加牡蠣殼 環保藍白拖好時尚」新聞報導，從445件參賽作品中脫穎而出，最終拿下台電大專院校學生環境與生態永續報導獎－影音類的首獎與優選，可貴的是，此次為世新新聞系學生連續三年包辦曾虛白新聞獎學生組影音類全部獎項。世新大學校長陳清河表示，恭喜得獎學生與指導老師，將所學專長投入挖掘社會關注議題，更受到大獎的肯定，讓他與有榮焉。

新聞系學生柯又甄、陳博睿以專訪新北萬里濕地庇護站主人陳德鴻，如何身體力行實踐生態保育及搶救瀕危物種的專題報導「台灣濕地守護者 打造瀕危植物中途之家」，榮獲學生組影音類首獎。新聞系學生蕭沁梅、吳靜怡採訪環保拖鞋企業攜手公益團體推出的「新國民藍白拖」計畫，挖掘出創辦人感念家人為拾荒者的背後故事，以專題報導「廢寶特瓶加牡蠣殼 環保藍白拖好時尚」，榮獲學生組影音類優選。

曾因全球華文永續報導獎未入圍而失落，柯又甄與陳博睿分享此次勇奪首獎的當下心情其實很震驚，他們特別感謝指導老師、世新新聞系助理教授陳秀鳳，「老師是一位蠻嚴厲的老師，會要求我們盡力去修改，也因此讓我們的作品完成度比較高。」柯又甄也透露，「秀鳳老師眼光很準！早就看好我們會受到獎項肯定。」雖然作品曾經沒有入選其他新聞報導獎，但這次能抱回國內極具指標性的新聞大獎，讓他們感到非常榮幸。

「我的學生真棒！」指導老師陳秀鳳表示，世新新聞系學生資質良好、報導架構完整，每一位都具有得獎的實力，她做最多的是啟發他們的熱情與自信心，尤其這次已經是第三年包辦了影音類的首獎與優選，她也特別鼓勵系上各年級學生，「不要覺得自己不可能，只要好好跟著學，勇敢承擔採訪工作，都有機會站上領獎的舞台。」她期許這樣的優良表現能夠一代傳一代，讓新聞教育持續往下扎根開花結果。

世新新聞系學生柯又甄（右）、陳博睿（左）榮獲第49屆曾虛白先生新聞獎台電大專院校學生環境與生態永續報導獎－學生組影音類首獎。（照片/世新大學提供）

世新新聞系學生蕭沁梅（中）、吳靜怡（右）榮獲第49屆曾虛白先生新聞獎台電大專院校學生環境與生態永續報導獎－學生組影音類優選。（照片/世新大學提供）