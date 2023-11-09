龍華科技大學攜手Anritsu安立知公司，共同開發43.5 GHz 24埠全交換式 (Non-blocking) 自動切換測試系統，搭配安立知自動測試軟體，成功應用於USB4被動纜線全自動測試。該系統並可應用於其他高速纜線、測試板等多埠高速元件，進行全自動測試環境。期盼透過合作，結合該校「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」相關設備，快速推動台灣高速傳輸產業發展。

全球高速連接器市場規模不斷增長，隨著相應的高速線材與配件開發，其多通道測試與驗證所需時間變得更加耗時。特別是USB4出現後，線材在應用上的多元性顯著增加，即使同為USB4傳輸線，為因應不同應用場景，會需要視情況支援高速資料、影音同步傳輸或是高效率充電等不同功能，並且需要兼顧長距離高速傳輸品質。因此，對於連接器周遭的相關配件裝置、元件，逐步驗證其高速傳輸特性參數的需求亦日趨重要。

龍華科大副校長陳逸謙表示，生成式AI逐漸融入人們生活，並在各產業扮演重要角色，加上5G時代龐大數據資料量高速傳輸處理需要，各類型傳輸介面技術已朝向更高性能規格演進，帶動高速運算的需求顯著提升，也因此產業相關技術人才需求殷切。該校於去年獲得教育部核定補助1億元經費，成立「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，基地已建置完成，即將於11月16日正式揭牌啟用。

陳副校長指出，「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」係針對高速傳輸介面電子構裝設計與測試，設置電子構裝佈局、設計、測試研發、驗證等相關實驗室，並輔以開設學程、規劃夥伴學校種子教師培訓、形成技術輔導團隊協助產業升級，對傳輸介面產業廠商之高階產品研發將有極大助益，並培育學生專業能力充分對接國家電子產業，成為台灣電子產業實務人才。

Anritsu安立知台灣區總經理陳逸樺則說：「Anritsu集團創建於1895年，是創新通訊測試和測量解決方案的全球供應商，目前是國際上最主要的量測儀器製造商之一。很高興龍華科大持續信賴Anritsu安立知通訊設備上的先進技術，此次共同合作開發的43.5GHz 24埠全交換式自動切換測試系統，除了由龍華科大提供量測架構，與Anritsu 安立知工程部和軟體部門協力開發完成外，也有效地整合日本及台灣在地專業供應鏈團隊資源，對於全球高速產業發展將會注入一劑強心針。」

該公司ShockLine™ MS46524B 4埠向量網路分析儀系列，具備高價值與高性能，可提供同類產品中最佳動態範圍，降低在多種測試應用中的測試成本，並可加速產品驗證流程。這些測試應用包括設計和製造多埠行動網路裝置、行動裝置、汽車電纜、高速資料互連與系統整合元件。

龍華科大於111年獲選教育部區域產業人才及技術培育基地計畫，核定建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，將整合學校「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「（5G）行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」兩座既有場域已建立的實務技術與研發量能，成為能提供廠商設計製造一體化服務的大學，龍華科大將與所有夥伴企業、大學通力合作，提升產業人才專業職能與學子職場競爭力，將基地發展成台灣最好、更為亞洲最好的快速傳輸電子構件人才培育重鎮。

ShockLine™ MS46524B 4埠向量網路分析儀，可降低多種測試應用成本並加速產品驗證流程。(照片/龍華科大提供)