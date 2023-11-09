鼓勵學生出走校園、拓展視野的世新觀光學系，自105年開始與日本進行產學合作，每年都有許多學生前往日本企業實習。觀光系8日舉辦112年度學海築夢計畫西武集團實習成果發表會，並邀請集團企業代表與會，現場也聚集70位師生出席，對海外實習展現極高興趣。

世新大學與日本西武集團合作邁入第八年，今年暑假學生分別前往下田王子大飯店、川奈飯店、橫濱八景島海島樂園進行實習。下田王子大飯店總經理太田章彥親自從日本前來參與本次發表會，台北分公司總經理安田夏樹及台灣橫濱八景島董事暨管理部協理蓑內真吾也前來參與，並於發表會後接續舉行明年度赴日實習說明會。

世新大學校長陳清河表示，過去也曾留學日本2年，非常能體會學弟妹們身處異地的膽怯、壓力、思鄉之情，但這段經歷卻能成為最令人難忘的求學回憶。他也特別感動於西武集團認可世新學生的表現，不僅提供機會讓學生圓夢、接軌國際，也透過海外實習提升自信心。

日本下田王子大飯店總經理太田章彥認為，來實習的兩位同學都非常努力地完成自己的工作，每次遇見時總能聽見她們富有朝氣、活力的招呼聲，讓他印象非常深刻。他也希望有更多的世新學生們透過學海築夢計畫來到下田，欣賞飯店外一望無際的美麗海景，體驗日本的工作與生活。

「到日本的第一個月我真的很想要馬上收拾行李回台灣，但也是這次的經歷讓我發現自己比想像中堅強。」日文系學生曾唯琳分享，因輔修觀光系得知海外實習的機會，為了跳脫舒適圈選擇前往川奈飯店挑戰自我，她認為比起日文進步，對於心理素質增強以及視野拓展更有感觸。曾唯琳剛到日本時因為無法流利對答而受到打擊、備感壓力，逐漸適應異國生活後反而樂在其中，也讓過去喜歡一成不變的生活的她，發現可以選擇挑戰不同人生。

觀光系學生湯宇睿則大力推薦學弟妹們要把握海外實習的機會，因為這將對未來的生活與想法帶來重大的影響。湯宇睿說，「海外實習讓我深刻體驗到跨文化交流的挑戰和機會，並學會如何適應不同的價值觀和社會規範。不僅豐富個人生活、建立跨國人際關係，也學會應對語言隔閡的壓力，這種個人成長讓我變得更加自信。」

計畫主持人觀光系副教授陳家瑜表示，學生們勇於踏出舒適圈、樂於挑戰不同部門的轉換，能夠獨當一面處理事情，是他們最大的成長，鼓勵學子逐夢國際，散發風采為求學生涯留下精采篇章。

近年來已有五位實習生於西武集團旗下飯店任職，今年在川奈飯店實習的曾唯琳、蕭琪也直接錄取為正式社員，將於明年入職，達成實習接軌就業典範。在跨海旅程中，世新學子們展現堅韌不拔的毅力與學習的熱忱，豐富個人經歷，開拓不同的人生方向。

學生分享在川奈飯店的實習內容與心得。(照片/世新大學提供)

下田王子大飯店總經理太田章彥親自來到台灣，認真聆聽學生成果發表。(照片/世新大學提供)

觀光系校友伍雯琍前往下田王子大飯店實習後成為正式社員，用日文與學弟妹進行赴日實習說明會。(照片/世新大學提供)