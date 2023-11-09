南華大學生死學系副教授楊國柱於碩士專班開設「台灣民間信仰專題」課程，為實踐教育部揭櫫「大學教育應以培育對社會有用、能解決問題、具有跨領域綜整能力人才為第一要務，有效激發學生學習動機、創造高教價值，讓學生感受被社會需要並樂於學習」之目標，日前特別帶領「台灣民間信仰專題」課程之修課學生至民雄鄉山中村，進行宗教信仰資源調查，希望從中發掘山中村宗教信仰的問題，以利未來透過大學社會責任實踐計畫，結合大學與社區資源，共同解決山中社區宗教信仰面臨的問題。

山中村主廟廣濟宮管理委員非常重視此次資源調查活動，當天村長鄭永欽、廣濟宮前任主委鄭國全、社區發展協會前理事長楊豐霖等人皆出席接待，亦商請在地歷史專家李建興負責導覽解說並進行座談，藉以提供學界與社區互相交流的機會。由於山中村早期盛產蓮藕，生於該村的導演賴麗君所執導的「老鷹之手」，即是一部關於嘉義牛斗山蓮藕農民的紀錄片，該片獲得法國坎城影展最佳紀錄片之殊榮，因此管委會特地準備蓮藕排骨及水煮蓮藕粉，讓南華師生品嚐。

山中村村長鄭永欽表示，山中村早期是民雄鄉最大的社區，嗣因中正、嘉義等大學與民雄工業區的發展，山中村人口退居第三名，但戶數有增無減。歷史專家李建興指出，根據《嘉義管內采訪冊》一書記載山中村舊地名為「牛斗山」，而村內有知名的「龍目井」，是耆老口中所指的風水地理──「真武踏龜穴」。

南華大學生死學系副教授楊國柱表示，從歷史專家李建興2015年著作的《山中社區資源調查成果》一書中，即可瞭解山中村（牛斗山）自清領早期，便有多尊土地公作為全村的信仰中心，爾後因民間信仰需求而轉變，逐漸發展出奉祀王爺、媽祖等信仰。在此奉祀對象的不斷更迭中，不但祭祀圈的範圍與分布有明顯變化，且中、青年世代村民對村內神靈的意義與認知，也產生斷層現象。因此，身為山中村村民，此次特別帶領研究生走入該社區，一同探討台灣民間信仰之議題，也藉此發掘山中村宗教信仰的問題並協助解決，以促進社區發展，善盡大學社會責任。

楊國柱提到，此次調查發現山中村的宗教信仰存在幾個問題，包含村民的居住地範圍往東西兩邊擴大，但保護村民的五營兵將是否往外遷移；年輕人口外流，乩童老化，未來有乩童無法順利接棒的隱憂；過去主廟整修或改建的過程中，有些百年文物被清運者視為廢棄物丟棄，甚至新建碑記及門神的修護，未能保存原有之色彩、形貌，或者使用傳統技術與方法。

在座談會中，楊國柱也提出幾項建議，可作供山中村思考未來強化信仰發展的方向，包括將新社區納入五營保護範圍內，以提升新社區居民對山中村的凝聚力；辦理演講、展演與說故事活動，以提升山中村民對在地神靈信仰的認知；建置山中村主廟官網，搭起在外遊子與家鄉神靈信仰的連結橋樑；廟宇管理委員會幹部改選年輕化；活動設計考量如何提升地方自覺意識等。楊國柱強調，社區的安定也和宗教有關，而宮廟的發展亦會帶動社區發展，因此期望透過此次在山中村的探訪與研究能為社區帶來更多元的發展能量。

鄭永欽總結表示，非常感謝南華大學生死學系師生走出校園，關心山中村宗教信仰的發展，並提供寶貴意見，希望未來能與南華大學進行實質合作，讓社區治理注入新活水與新創意，進而達到永續發展的目標。