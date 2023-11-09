起源於2001年美國新墨西哥州的國際性大型機器人比賽-「RoboRave國際機器人大賽」，因COVID-19疫情於2020到2022年間停辦3年，今年11月3日至5日於日本加賀復辦。由37所臺南市高中、國中、國小所組成的代表隊大放異彩，在48面總獎牌中，囊括9金10銀11銅共30面獎牌，傲視全球，再次展現臺南市優異的科技教育成果。教育局將安排獲奬團隊接受市長公開表揚。

市長黃偉哲表示，本次RoboRave的比賽有來自日本、中國、澳門、新加坡等261支隊伍與賽，可以說是亞洲盃級的賽事。全球已邁向AI世代，臺南學子在競爭激烈的國際機器人大賽有這麼好的表現，顯示市府推動程式教育、機器人教育有成，但不能因此停下腳步，市府會持續挹注教育經費與響應國際潮流發展，讓學生與世界接軌，期許未來能用科技改變世界。

教育局鄭新輝局長表示，這項比賽學生以團隊方式參賽，使用電腦撰寫程式控制機器人，再由機器人完成各項任務，考驗團隊合作以及問題解決能力。競賽類別分為Line Following（循線）、a-MAZE-ing（迷宮）、a-MAZE-ing Gyro（迷宮-陀螺儀）、SumoBot（相撲）、Fire Fighting（滅火）、AlpineBot（爬坡）、創意賽等7種。在市長的支持下，本次獲獎數達歷年新高，未來會在機器人師資培訓、設備器材、課程落實等面向上持續精進。

教育局表示，本次代表隊包括安南國中、忠孝國中、佳里國中、安順國中、麻豆國小、海東國小、文元國小等37所學校，部分學校組成聯隊參賽，獲獎情形如下：Line Following（循線）國中1銀1銅；a-MAZE-ing（迷宮）國中1金1銀1銅、國小1金1銀1銅；a-MAZE-ing Gyro（迷宮-陀螺儀）國中1金1銅、國小1銅；SumoBot（相撲）高中1金1銀1銅、國中1銅、國小1金1銀1銅；Fire Fighting（滅火）國中1銀；AlpineBot（爬坡）高中1金1銀1銅、國中1金1銀1銅、國小1金1銀1銅；創意賽1金1銀。