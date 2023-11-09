玄奘大學藝術設計學院研究所畢業校友張晉霖（108年入學，110年畢業），參加由國際知名的日本水彩畫會(JIWI)所舉辦的第23回國際水彩畫交流展中榮獲首獎(會長賞)。該畫會舉辦的世界交流展徵選世界優秀的水彩作品，其中有無數致力於水彩並活躍在世界各地的創作者參與競賽，張晉霖在眾參賽精英中一舉奪魁，不僅為其個人創作生涯創造高峰，更為母校玄奘大學再添光采。

玄奘大學藝術設計學院畢業的張晉霖自學校畢業後，即於國內舉辦的各種畫展徵件屢獲佳績。除了此次一舉拿下國際知名第23回國際水彩畫交流展的首獎外，其間亦參與南投玉山美術獎水彩類榮得【首獎】，並獲政府典藏，並且在台灣重要藝術殿堂中的臺陽美展、大墩美展、桃城美展等迭起佳績。

張晉霖表示，近幾年最好的人生決定就是選擇進入玄奘大學藝術設計學院進修，透過學校老師的教導與在校同學的互相切磋，兩年的研究所生涯讓他滿載而歸，也終於有足夠信心與實力踏上他多年來藝術創作的夢想實踐之路，今天能在創作有所成就，除了感謝玄奘大學的栽培外，也願將這份榮耀的喜悅與母校共享。

日本水彩畫會(JIWI)第23回國際水彩畫交流展相關之作品網址連結：https://youtu.be/9E0_FlrWtu8?si=R3vsSQX5UsuKiRVl