夢想淘心室11月10號【創時空】邀請第六屆”愛在芒果”交流活動，分發到湖南廣電《時光音樂會》的實習生賴欣妤，個性活潑有趣、喜愛聊天的她在節目中分享了加入與她風格完全相異的節目的奇妙故事。

第六屆《愛在芒果》實習交流活動，由湖南廣電及中華兩岸文經協會攜手舉辦。實習活動因疫情影響暫緩了一段時間，今年又再次重新開展，欣妤表示，慶幸自己在還沒大學畢業的這個暑假能遇到這個實習交流活動，與《愛在芒果》曾一起受疫情波及，又在疫情後偶然相遇，這樣的緣分讓她下定決心一定要成為芒果學員的一份子。

今年《芒果要的就是你》台北決選，採團體分組面試的形式進行，欣妤提到，很開心能和當天認識的組員們被安排至同一組，雖然大家同是一組的組員卻也同時是競爭者，旁邊的同學很可能正是把自己擠出50個名額的對手，但他們這組全員團結一心，不藏私地把自己的自我介紹展現給其他組員，並且相互給予彼此建議，最後全員有幸一同成為了芒果實習生。

賴欣妤作為芒果實習生於開幕式代表致詞。(照片/夢想淘心室提供)

作為《時光音樂會》的新進實習生，欣妤提到，策劃組的前輩們不會因為他們只是小小的實習生而有所疏忽、疏遠，所有的哥哥姊姊都相當客氣，每一次開會、策劃發想都帶著她，讓她有機會接觸到節目的核心、與前輩們共同努力為節目奉獻自己的想法，雖然工作時長不短，但每次都是身體給予了疲勞的資訊，她才意識到原來自己已經累了，但心靈卻從來沒有覺得累過。

對於實習期間湖南廣電為台灣同學們準備的諸多學習活動，欣妤透露，她印象最深刻的是《聲生不息．寶島季》編導分享會，一直以來，欣妤的夢想就是成為一名綜藝節目主持人，透過這次分享會，她發現了”熱場導演”的存在，並且在這之中，產生了對此職位的敬佩之心，她認為，一個節目若沒有一個敬業的熱場導演，錄製效果可能無法達到預期理想，很感謝透過湖南廣電實習讓她找到了新的出路。

今年已是世新圖傳系大四生的欣妤表示，以前總覺得大學的科系是不是就要跟未來就業相關，後來才發現其實不是，大學就是一個探索自己的期間，不用太著急確定自己要做什麼，非常感激有《愛在芒果》的出現，它就像是一盞明燈一樣，給了她人生更多可能的選擇或方向，以後也還是要繼續在傳媒產業奉獻自己的一份心力。

更多跨海築夢的心路歷程，歡迎收聽今日的《創時空》。此外，欣妤家有葡萄、蓮霧等水果販售，自產自銷，有興趣的聽眾朋友可以透過IG與她聯繫。

賴欣妤IG：https://www.instagram.com/xin_377/

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