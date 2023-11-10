“講臺語馬ㄟ通”深耕臺語文化，高雄市圖書總館與公視臺語台合作「囡仔冊逐家講」臺語節目，邀請大學生自組團隊，以臺語繪本為創意發想，並一手包辦導演、編劇與拍攝等內容，最後製作四部作品於公視臺語台播出，而這四部影片中有三部全是出自義守大學「傳播與設計學院」電影與電視學系、大眾傳播學系學生之手，「囡仔冊逐家講」目前已在公視臺語台官方YouTube頻道上播出。

高市圖與公視臺語台合作推動臺語發展，以高雄為場域，將臺語結合影視呈現，除了展現高雄在地獨特風情與風貌外，更藉此培養學生的影視專業技能，孕育出新世代的臺語影音創作人才。義守大學影視系、大傳系團隊在此次的表現中相當亮眼，四部播出影片就包辦三部，此三部作品分別由傳設學院大二、大三與大四學生組成的團隊各別製作。

參與的影視系團隊，由大二生蔡菱庭、林雅馨、王于庭，以及大三生洪埼榮、葉加恩組成，以旗後砲台的秘密為主題，拍攝製作「砲台的秘密」，邀請高雄古蹟審議會委員謝榮祥老師客串演出，透過精彩的導覽，將旗后砲台的歷史文化以影音方式呈現，讓外界看見屬於在地文化的精髓。「昌樂大戲院」由影視系大三的韓承勳、顏宇睿、李辰薇、劉家安製作，以曾經繁華一時的昌樂大戲院為故事背景，將奇幻的劇情結合環繞拍攝手法，帶領觀眾一窺昌樂大戲院的前世今生，勾起在老高雄人的往日回憶。

另外，大傳系大四的吳昀叡跨校與樹德科大、文藻大學的學生聯手完成作品「高雄的滋味」，以鹽埕區的美食魅力為主軸，在巷弄尋找在地好滋味，透過鏡頭一探昔日熱鬧的鹽埕區，在蛻變後成為文創、美食於一身的高雄新亮點。

影視系主任張國甫表示，『做中學，學中做』是影視系的教育基石，由老師帶領學生完成的產學合作實戰作品，義守大學不僅提供學生寶貴的實習經驗，也讓學子有機會接觸到更多元的製作技術和經營模式。大傳系主任林崇能指出，義守大學培育傳播產業人才，並且創造舞台讓學子盡情發揮所學，因此無論在新聞、電影電視拍攝、廣播、企劃行銷等，多元的教學養分造就無數傑出校友。