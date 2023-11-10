世新大學大師講座盼了兩年，終於在昨日迎來文學大師白先勇親臨分享近期著作《悲歡離合四十年──白崇禧與蔣介石》及經典名著《台北人》。白先勇跨越世代的影響力，吸引了各院系所不同年級師生及校外粉絲踴躍參加，超過200人坐滿世新國際會議廳，座位更是供不應求。白先勇與共同作者廖彥博更扎實分享近3小時，直至晚間才結束，會後簽名排隊人龍排至廳外，大師風範令人驚豔。

世新大學校長陳清河指出，這場大師講座兩年前就已籌辦，礙於疫情影響延至本學期舉辦，盛讚白先勇是目前享譽國際、兩岸的文學家中，最具影響力的作家。由白先勇創作的眾多著作及改編作品，影響了萬千讀者及觀眾，他近十年開始整理父親白崇禧將軍的傳記，在兩岸各地與歐美漢學界都受到重視，並引起廣大迴響，2020年出版的《悲歡離合四十年──白崇禧與蔣介石》，由他與廖彥博共同著輯，整理了白崇禧一生史料及《蔣介石日記》所完成。

「我們是很尊重歷史的一個民族！」白先勇現場分享書中精采史料與珍貴照片，其中對台灣影響最大，是父親當年在228事件兩個禮拜之後被派來台灣善後，白崇禧發出的第一道命令是「停止濫殺、公開審判」，拯救了很多台灣重要人士的性命，結果義舉博得民心，卻踩到了當權者的地雷。跟隨白先勇一同來到世新大師講座的廖彥博指出，白老師以兒子的視角、文學家的筆觸、史學家的高度，與他合力完成一片民國史中極其重要的拼圖，「這不只是白老師的家史，而是國史。」

白先勇會後為學生簽名，排隊人龍直至廳外。(照片/世新大學提供)

值得一提的是，講座現場來了許多大一、大二的年輕學生，不僅因為能看見高中課本中的作家來到了校園，也對他分享的歷史觀察深感興趣。世新廣電系電影組二年級陳同學分享，她是特別為了白老師來參加，透過大師講座可以認識到不一樣的老師，希望這樣的活動越多越好。整場參與的世新大學副校長楊盛昱，也以白先勇老師近年鑽研史料的態度勉勵現場學生，這與學習傳播的概念其實一樣，今天看到的新聞是不是代表歷史真相，有待我們仔細去推敲、研究及驗證，重要的是「永遠不要放棄這份求真的心。」